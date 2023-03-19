Перед смертью вынес собратьев из логова врага: невероятная история боевого медика Филимонова

В Харькове прошло прощание с боевым медиком, стрелком Национальной гвардии Игорем Филимоновым. Бойцу был 31 год. Защищал наше государство от агрессора еще с 2014 года. Погиб под Бахмутом.

Восток Украины остается самым горячим участком по всей линии фронта, где ежедневно погибают украинские военные. В частности, на тот свет отошел на Бахмутском направлении около двух месяцев назад боевой медик Игорь Филимонов. Однако только недавно результаты ДНК подтвердили, что это действительно он.

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Харьков. Награды и победы

Заметим, что Игорь еще с 2014 года с оружием в руках защищал Украину и ради этого даже оставил обучение медицинскому высшему учебному заведению. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, с самого утра он уже был в военкомате.

24 февраля прошлого года ранним утром жена Игоря отвезла его в военкомат в Харькове. А в три часа дня он с товарищами из воинской части 3017 года Национальной гвардии уже был на Окружной, через час они вступили в бой с российскими оккупантами. На следующий день мы с женой отвезли его подразделению одежду, носки, перчатки – все, что тогда могли найти в доме,

– рассказал отец павшего защитника Олег Филимонов.

Известно, что подразделение Игоря на Салтовке сжигало танки захватчиков, пытавшихся прорваться в город. Самому бойцу удалось взорвать одну машину – этим он очень гордился. За то сражение Игоря Филимонова наградили орденом "За мужество" III степени.

Бахмут. Спасение собратьев, героическая гибель

До января 2023 военный вместе с собратьями части освобождал и защищал Харьковскую область. После Салтовки и пригородов Харькова он прошел Уды, Сосновку, Ветеринарное, Золочев, Казачью Лопань. За деоккупацию последнего из перечисленных населенных пунктов Игорь получил нагрудный знак "За отвагу в службе".

Заметим, что 3 января военное подразделение Филимонова перебросили в Бахмутский район Донецкой области. Погиб он уже 15 января.

Отец защитника рассказал, что за несколько дней до этого, 13 января, его сын с товарищами сумел пройти в тыл врага и унести оттуда много раненых бойцов. Сам Игорь на себе вытащил нескольких человек.

14 января защитник находился в эвакуационном пункте. В 50 метрах от него шел бой. Он вытащил оттуда раненого командира соседней роты и оказывал ему первую медицинскую помощь.

Там выжил только один юноша. Он рассказал мне, что сын отправил его в соседний дом за препаратами. Когда он туда вошел, раздались взрывы – две мины прилетели прямо в то место, где находился мой сын, врач, санитары и раненые. Тот парень говорит, что когда выбежал, увидел, что все лежат, всего погибло 10 человек. Восьмерых удалось вынести оттуда сразу, а двоих чуть позже,

– сказал отец Филимонова.

Как он отметил, тела бойцов были сильно повреждены. Рядом стояла вспыхнувшая от взрыва машина. Также неподалеку взорвался дом с боекомплектом.

Игорь Филимонов на фронте / Фото из фейсбука бойца

Заметим! В июне 2022 года Игорь женился на девушке, с которой учился в школе, а затем еще в вузе. Пара планировала сыграть свадьбу после победы.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего Игоря Филимонова.

История командира, спасшего дивизион, но отдавшего свою жизнь