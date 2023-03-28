24 марта 2023 года во Львове исчез 69-летний педиатр Игорь Гайдук. Он вышел из дома около 09:00 утра, однако до сих пор не вернулся.
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Семья обещает награду в 100 тысяч
С пятницы, 24 марта, уже пятый день продолжаются поиски врача. Согласно обновленной информации, Гайдука последний раз видели в селе Бордуляки (теперь Золочевский район, недалеко от пгт Лопатина), что во Львовской области, около 16:00.
В день исчезновения мужчина вышел из дома в темной одежде, с рюкзаком и, возможно, в очках. Документы и телефон мужчина с собой не брал.
Игорь Гайдук выше среднего роста, худощавый, имеет карие глаза и темные волосы с проседью.
Пропал известный врач Игорь Гайдук / Фото SARVA
В семье Гайдука заявили, что готовы заплатить 100 тысяч гривен тому, кто поможет найти врача.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 0800310911, 102 или 0630794883.
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