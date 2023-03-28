24 березня 2023 року у Львові зник 69-річний педіатр Ігор Гайдук. Він вийшов з дому близько 09:00 ранку, проте досі не повернувся.
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Сім'я обіцяє нагороду у 100 тисяч
Від п'ятниці, 24 березня, вже п'ятий день продовжуються пошуки лікаря. Згідно з оновленою інформацією, Гайдука востаннє бачили у селі Бордуляки (тепер Золочівський район, неподалік смт Лопатина), що на Львівщині, близько 16:00.
У день зникнення чоловік вийшов з дому у темному одязі, з рюкзаком та, можливо, у сонцезахисних окулярах. Документів та телефону чоловік з собою не брав.
Ігор Гайдук вищий від середнього зросту, худорлявий, має карі очі та темне волосся з сивиною.
Зник відомий лікар Ігор Гайдук / Фото SARVA
У сім'ї Гайдука заявили, що готові заплатити 100 тисяч гривень тому, хто допоможе знайти лікаря.
Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номером 0800310911, 102 або 0630794883.
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