Конечно, непосредственным заключенным и преступникам даже в России нельзя баллотироваться на высший государственный пост. Но если Путину понадобится такой оппонент – он пойдет против законов. Такое мнение 24 Каналу допустила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Но я думаю, что ему (Путину – 24 Канал) не понравится такой конкурент и то, что он говорит из тюрьмы – намеки на возраст, что не собирается 20 лет занимать президентское кресло. И, конечно, Путину не понравится риторика, что он неправильно воюет в Украине", – отметила Романова.

Пойдет ли Гиркин в президенты

Российский террорист пытался не оскорбить пока действующего президента России, но не забыл перечислить свои "плюсы" в нескольких абзацах. Главной стала тема войны. Мол, Гиркин-Стрелков лучше знает, как воевать, а Путина обманывают его же руководители так называемых силовых структур.

"Гиркин пошел дальше Путина. Последний пока не осужден Гаагой, а Гиркин – уже международный преступник. И ни одно общение с ним невозможно. Он имеет значение для внутреннего обихода перед президентскими выборами", – сказала оппозиционная журналистка.

Конкурентом Гиркина может стать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавивший ее вместо Жириновского. Но он двигается в одном фарватере с Путиным с "никакой" позицией.

Если говорить о предполагаемом кандидате – это будет Слуцкий. Гирикин идет по пути Навального и становится узником, который обращается к своим сторонникам из тюрьмы,

– добавила Романова.

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