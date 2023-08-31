Звісно, безпосереднім в'язням і злочинцям навіть у Росії не можна балотуватися на найвищу державну посаду. Але якщо Путіну знадобиться такий опонент – він знехтує законами. Таку думку 24 Каналу припустила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Але я думаю, що йому (Путіну – 24 Канал) не сподобається такий конкурент і те, що він каже з в'язниці – натяки на вік, що не збирається 20 років займати президентське крісло. І, звісно, Путіну не сподобається риторика, що він неправильно воює в Україні", – зазначила Романова.

Чи піде Гіркін у президенти

Російський терорист намагався не образити поки діючого президента Росії, але не забув перерахувати свої "плюси" у декількох абзацах. Наріжною стала тема війни. Мовляв, Гіркін-Стрєлков краще знає як воювати, а Путіна обманюють його ж керівники так званих силових структур.

"Гіркін пішов далі Путіна. Останній поки не засуджений Гаагою, а Гіркін – вже міжнародний злочинець. І жодне спілкування з ним неможливе. Він має значення для внутрішнього вжитку перед президентськими виборами", – сказала опозиційна журналістка.

Конкурентом Гіркіна може стати глава партії ЛДПР Лєонід Слуцький, який очолив її замість Жиріновського. Але він рухається в одному фарватері з Путіним з "ніякою" позицією.

Якщо говорити про ймовірного кандидата – це буде Слуцький. Гірікін йде шляхом Навального і стає в'язнем, який звертається до своїх прихильників із зв'язниці,

– додала Романова.

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