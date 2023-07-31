Взрыв в Шевченковском суде: ДБР рассказало, как подсудимый 2 года готовил побег

ДБР утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом 2 года готовил взрывчатку для того, чтобы вызвать панику и скрыться из-под стражи.

Советник по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона заявила, что Игорь Гуменюк готовился к бегству довольно долго, пишет 24 Канал.

Смотрите также Как в Шевченковский райсуд попала взрывчатка: ДБР ищет соучастников Гуменюка

Как Гуменюк изготовил взрывчатку

Сапьян заявила, что подельники передавали Гуменюку в следственный изолятор вещества для взрывчатки под видом лекарства в течение 2 лет. Именно так, по ее словам, он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и вдобавок еще несколько самодельных взрывных устройств.

Подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение двух лет, по капельке, небольшими порциями передавали в виде лекарства вещества, которые стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой собственно и попал в Шевченковский суд,

– рассказала она.

Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и скрыться, использовав панику.

Он планировал их, как предполагает следствие, взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но убежать ему не удалось,

– добавила Сапьян.

Пяти правоохранителям сообщили о подозрении

В здании Шевченковского суда 5 июля 2023 года раздалось несколько взрывов. Их устроил Игорь Гуменюк, привезенный на очередное заседание. К сожалению, он сам погиб в момент, когда использовало очередное взрывное устройство. Еще двое полицейских получили ранения.

Следователи ДБР сообщили о подозрении пяти правоохранителям и двум военнослужащим НГУ. Следователи установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не производили его личный обыск и не проверяли вещи.

В камере, где содержали Гуменюка, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

Обратите внимание. Гуменюка обвиняли в деле по теракту на митинге под зданием Верховной Рады, которое состоялось 31 августа 2015 года. По версии следствия, он бросил взрывное устройство в толпу. Тогда погибли 4 нацгвардейца, около 140 человек получили ранения.

Гуменюк находился под стражей в СИЗО 8 лет – за все это время ему так и не был приговорен. В 2021 году Гуменюк через адвоката подавал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении украинскими судами конвенции о защите прав человека и неоднократном продлении содержания под стражей. Это дело два года находится на рассмотрении в ЕСПЧ.