Гуменюка судили за теракт под Радой: видео того, что случилось в августе 2015 года
Игоря Гуменюка, устроившего 5 июля взрывы в здании Шевченковского районного суда, судили по 4 статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в применении боевой гранаты во время митинга в 2015 году. Тогда погибли 4 нацгвардейца и более 140 человек – ранены.
Гуменюка задержали сразу в день митинга, однако суд до сих пор не вынес приговор. За какие действия судили мужчину – информирует 24 Канал.
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Боевую гранату бросили в полицию
31 августа 2015 под стенами Верховной Рады собрался тысячный митинг. Причиной протеста стали изменения в Конституцию Украины по поводу децентрализации, которые рассматривали на заседании.
Митингующие были против перемен. Большая часть протестующих состояла из сторонников Радикальной партии и партии "Свобода". Среди тех, кто был против изменений децентрализации, – Игорь Гуменюк.
Во время митинга начались столкновения между протестующими и полицейскими. Охраняли здание и срочники Национальной гвардии Украины. Во время столкновений Гуменюк бросил в милицию боевую гранату. В результате взрыва ранения получили более 140 человек, а 4 нацгвардейцев – погибли. Гуменюк бросился убегать, однако его задержали правоохранители. В ходе обыска у него обнаружили чеку от гранаты, а также еще одно взрывное устройство.
Взрыв 31 августа 2015, за который задержали Гуменюка / Внимание! Чувствительный контент, присутствует ненормативная лексика
Суд инкриминировал Гуменюку обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса. Если бы его вина была доказана, то ему грозило бы пожизненное заключение. Однако с 2015 года суд не вынес приговор, ведь Гуменюк отвергал какие-либо обвинения, а своей вины не признавал. 5 июля 2023 подозреваемого привезли в Шевченковский райсуд, чтобы выбрать ему новую меру пресечения, однако он устроил взрыв.
Гуменюк взорвал себя в суде
- В Шевченковском суде 5 июля в 15.00 началось заседание по делу Игоря Гуменюка. Оно длилось 2 часа.
- Когда подозреваемого сопровождал конвой, Гуменюк закрылся в туалете и бросил первую взрывчатку. Это произошло около 17:20.
- После взрывов территорию суда оцепили силовики. На место инцидента прибыли кинологи, саперы и представители других спецслужб.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко впоследствии сообщил, что во время штурма помещения ранения получили двое бойцов КОРД. Их жизнь спасли щиты, которые спецназовцы держали впереди.
- По словам Клименко, Гуменюк взорвал себя в суде. Он погиб на месте происшествия.