Просился в штурмовые отряды на фронт: Карась рассказал о Гуменюке, взорвавшем себя в суде
Игорь Гуменюк, 5 июля взорвавший себя в здании Шевченковского суда Киева, просился выйти по амнистии, чтобы воевать в штурмовых подразделениях на передовой. Ему не разрешили.
Об этом 24 Каналу сказал боец Вооруженных сил Украины Евгений Карась. Игорь Гуменюк был участником Революции Достоинства, а затем больше года воевал на фронте, защищая восточные области Украины от "зеленых человечков".
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В 2015 году депутаты пытались внести позорные правки в Конституцию Украины и изменить официальный статус территорий Донбасса, чтобы они были автономны от Украины. В Киеве начались протесты ветеранов войны. Гуменюк приехал на этот протест с гранатой, бросил ее в ряды тех, кто защищал Верховную Раду от митингующих, – вспомнил военный.
В результате погибли четверо нацгвардейцев, а Игоря Гуменюка поймали и посадили в тюрьму, ему "шили" пожизненное заключение.
Хотел воевать за Украину
Игорь Гуменюк неоднократно обращался в соответствующие инстанции с просьбой разрешить ему отправиться на фронт, на передовую. Ведь в начале полномасштабного вторжения власти позволили стать в ряды защитников осужденным украинцам, которые имели предварительный боевой опыт.
"Он и раньше просился на фронт, а в последнее время хотел, чтобы его отправили в штурмовые отряды, где очень высокий уровень смертности. Ему не разрешили. Очень жаль, что не нашли формата, чтобы отпустить его на войну", – сказал боец ВСУ.
Совершил преступление, чтобы не допустить другое преступление
Гуменюк совершил преступление, которое привело к гибели и ранению людей, но не с целью обогащения или хищения государственных средств, как это делают чиновники, а с целью не допустить бесчестных изменений в Конституцию, которые обесценили бы жертву многих защитников Украины, воевавших на Донбассе.
У Гуменюка были идеологические причины совершения преступления: смотрите видео
Право стать в ряды ВСУ для заключенных военных
Эта история – о дилемме: позволить ли людям с боевым опытом, заключенным за совершение особо тяжких преступлений, стать на защиту Украины и погибнуть, защищая нашу землю, или оставить их за решеткой.
"Я думаю, из них следует сделать штурмовые подразделения. С одной стороны, так мы сохраним жизнь многих обычных граждан, не имеющих военной подготовки, а с другой – если эти преступники берут на себя право насилия, то пусть его применяют в защиту нашего государства ", – подчеркнул Карась.
Он уверен, что этот подход не стоит сравнивать с формированием "Вагнера", ведь туда взяли обычный криминалитет, а в нашем случае говорится именно о лишенных свободе военных.
Взрывы в здании Шевченковского суда
- Около 18:00 5 июля в сети начали сообщать о взрывы в здании Шевченковского райсуда. Впоследствии эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах.
- В сети также появилось видео с места происшествия, на котором были слышны выстрелы.
- В КМВА отметили, что взрывные устройства были взорваны в уборной. По информации СМИ, обвиняемый бросил 3 гранаты. Однако министр внутренних дел рассказал, что взрывов было 2.
- Во время штурма помещения ранения получили двое бойцов Корда. Жизнь спецназовцам спасли щиты, с которыми они двигались.