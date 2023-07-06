Просился в штурмовые отряды на фронт: Карась рассказал о Гуменюке, взорвавшем себя в суде

Игорь Гуменюк, 5 июля взорвавший себя в здании Шевченковского суда Киева, просился выйти по амнистии, чтобы воевать в штурмовых подразделениях на передовой. Ему не разрешили.

Об этом 24 Каналу сказал боец Вооруженных сил Украины Евгений Карась. Игорь Гуменюк был участником Революции Достоинства, а затем больше года воевал на фронте, защищая восточные области Украины от "зеленых человечков".

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В 2015 году депутаты пытались внести позорные правки в Конституцию Украины и изменить официальный статус территорий Донбасса, чтобы они были автономны от Украины. В Киеве начались протесты ветеранов войны. Гуменюк приехал на этот протест с гранатой, бросил ее в ряды тех, кто защищал Верховную Раду от митингующих, – вспомнил военный.

В результате погибли четверо нацгвардейцев, а Игоря Гуменюка поймали и посадили в тюрьму, ему "шили" пожизненное заключение.

Хотел воевать за Украину

Игорь Гуменюк неоднократно обращался в соответствующие инстанции с просьбой разрешить ему отправиться на фронт, на передовую. Ведь в начале полномасштабного вторжения власти позволили стать в ряды защитников осужденным украинцам, которые имели предварительный боевой опыт.

"Он и раньше просился на фронт, а в последнее время хотел, чтобы его отправили в штурмовые отряды, где очень высокий уровень смертности. Ему не разрешили. Очень жаль, что не нашли формата, чтобы отпустить его на войну", – сказал боец ВСУ.

Совершил преступление, чтобы не допустить другое преступление

Гуменюк совершил преступление, которое привело к гибели и ранению людей, но не с целью обогащения или хищения государственных средств, как это делают чиновники, а с целью не допустить бесчестных изменений в Конституцию, которые обесценили бы жертву многих защитников Украины, воевавших на Донбассе.

У Гуменюка были идеологические причины совершения преступления: смотрите видео

Право стать в ряды ВСУ для заключенных военных

Эта история – о дилемме: позволить ли людям с боевым опытом, заключенным за совершение особо тяжких преступлений, стать на защиту Украины и погибнуть, защищая нашу землю, или оставить их за решеткой.

"Я думаю, из них следует сделать штурмовые подразделения. С одной стороны, так мы сохраним жизнь многих обычных граждан, не имеющих военной подготовки, а с другой – если эти преступники берут на себя право насилия, то пусть его применяют в защиту нашего государства ", – подчеркнул Карась.

Он уверен, что этот подход не стоит сравнивать с формированием "Вагнера", ведь туда взяли обычный криминалитет, а в нашем случае говорится именно о лишенных свободе военных.

Взрывы в здании Шевченковского суда