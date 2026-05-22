Еще одна Династия: фигурант "Мидас" в разгар войны скупал отели и земли возле Буковеля

Бизнес-партнер фигуранта дела "Мидас" Тимур Миндич и бывший топ-менеджер компании Fire Point Игорь Хмелев с 2022 года активно скупал землю и объекты отдыха возле Буковеля на миллионы долларов. Его деятельность, по данным журналистов, связывают с рядом бизнес-структур и расследованиями о возможных коррупционных связях.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Что известно о связях Хмелева?

Журналисты отметили, что бизнес-партнер Миндича Хмелев долгое время оставался непубличным лицом, хотя и фигурировал в почти 40 компаниях в бизнес-регистрах.

В то же время большинство из этих структур связывают с группой "Приват", бизнес-окружением семьи нардепа Игоря Палицы и окружением Миндича.

Также имя Хмелева фигурирует на записях НАБУ в рамках операции "Мидас", где его упоминают в контексте работы на компанию Fire Point. Также в разговорах участников схемы обсуждались его возможные связи с Миндичем, что впоследствии частично подтверждали и публичные заявления.

В дальнейшем работу Хмелева на "Fire Point" публично подтвердил и ее официальный владелец Денис Штилерман, который также упоминал, что именно он и познакомил его с Миндичем,

– говорится в расследовании.

Заметим, что на фоне расследования коррупционной схемы в энергетической сфере в отставку подали ряд топ-чиновников Украины. Среди них топ-чиновники и чиновники из близкого окружения президента, в том числе и правая рука Владимира Зеленского, глава ОП Андрей Ермак и Тимур Миндич и Алексей Чернышев. Политолог Владимир Фесенко в комментарии 24 Каналу объяснил, что сразу после увольнения Ермака в ноябре 2025 года, возникли репутационные риски и для Владимира Зеленского, тогда как сейчас, во время вручения подозрения в незаконной легализации миллионов гривен на строительстве резиденций под Киевом, они только усилились.

Хмелев активно скупал землю и гостиницы возле Буковеля: какие детали

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хмелев начал активно скупать земли в селе Яблуница, что неподалеку Буковеля. Сначала покупал лично, я потом через собственную компанию "Эвентус Менеджмент".

На приобретенных участках уже находились работающие бизнесы: ресторан, отель и глемпинг. Недавно же там построили еще один гостиничный комплекс. Всего до января 2026 года компания оформила на себя 24 участка общей площадью около 9 гектаров,

– пишут журналисты Bihus.Info.



Недвижимость Хмелева / Скриншот из видео Bihus.Info

По рыночным оценкам, только стоимость земли могла составлять примерно 4,5 миллионов долларов, тогда как происхождение этих средств, учитывая фигурирование участников в материалах "Мидаса" и реальная ценность всего проекта остается открытым вопросом.



Недвижимость Хмелева / Скриншот из видео Bihus.Info

Где сейчас находится Хмелев?

По данным журналистов, Хмелев выехал за границу в ноябре 2025 года – в день, когда к Тимуру Миндичу с обысками пришли антикоррупционные органы. После этого Хмелев в течение нескольких недель начал постепенно выходить из большинства компаний, где был совладельцем.

В частности оставил и "Эвентус Менеджмент". Его долю формально передали компании "Согласие пропертиз", однако журналисты предполагают, что фактический контроль мог не измениться, поскольку управление осталось за менеджером, связанной с Хмелевым. В то же время ни с ним, ни с новыми владельцами связаться журналистам не удалось.

Дело "Мидас": последние новости

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении в ноябре 2025 года масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, которая получила название "Мидас". Участники создали систему "откатов" от подрядчиков "Энергоатома" в обмен на заключение контрактов, разблокирование платежей и сохранение статуса поставщиков.

Интересно, что Миндич выехал за границу всего за несколько часов до проведения обысков. В ГПСУ позже отметили, что бизнесмен покинул территорию Украины на законных основаниях.

Уже 13 ноября президент ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана из-за подозрений в "отмывании" денег по делу о хищении в Энергоатоме. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет вывода капиталов и запрет участия в приватизации.

20 мая экс-бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд с требованием отменить санкции, наложенные на него президентом Украины.

Вслед за Миндичем иск с требованием отменить санкции подал еще один подозреваемый по делу "Мидас" Александр Цукерман, который вместе с Миндичем сбежал из Украины в Израиль.