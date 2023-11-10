Адвокаты Коломойского потребовали для него домашний арест: какое решение принял суд

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов Игоря Коломойского об изменении меры пресечения. Олигарх был оставлен в изоляторе.

10 ноября судьи отклонили ходатайство адвокатов Игоря Коломойского и не изменили ему меру пресечения.

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Адвокаты Коломойского требовали изменения меры пресечения

Адвокаты Коломойского подавали ходатайство об изменении меры пресечения. Они заявляют, что у олигарха якобы ухудшилось состояние здоровья.

Адвокат Коломойского Александр Лысак заявлял, что защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора оставить ходатайство без рассмотрения. А 24 октября в другом суде уже рассматривалось ходатайство о состоянии здоровья. Тогда Коломойского все равно оставили под стражей, продлив меру пресечения еще на месяц.

Прокуроры считают, что пока нет достаточных оснований для пересмотра меры пресечения. Кроме того, сторона обвинения настаивает на том, что существуют риски в случае изменения меры пресечения на более мягкую. Суд стал на сторону обвинения.

Сколько времени Коломойский будет находиться в изоляторе

Сам олигарх не комментирует решение суда. Однако Адвокат Лысак рассказал, что следующее заседание должно состояться 16 ноября в Киевском апелляционном суде.

Напомним, что 15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, ведь он получил новое подозрение по трем статьям. Судья увеличил размер залога за олигарха. Теперь она составляет 3 миллиарда 891 миллион гривен.

27 октября ему продлили предохранение – Коломойский будет находиться в изоляторе СБУ до 2 декабря.