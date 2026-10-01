О трагической новости сообщили на странице Солотвинской поселковой Рады в фейсбуке.

Что известно о гибели Игоря Кудрявца?

Игорь Кудрявец родился 9 мая 1978 года, жил в селе Раковец.

26 февраля 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии.

5 июня 2025 года он получил ранение вблизи Зайцевого в Донецкой области.

29 сентября 2026 года жизнь защитника оборвалась в результате болезни, связанной с прохождением военной службы. ️

Прощание с военнослужащим состоится 1 октября 2026 года в 13:00 в селе Раковец.

Игорь Кудрявец защищал Украину с 2022 года / Фото со страницы общины

Напомним, недавно в Житомире простились с защитником Владимиром Тимофеевым, который погиб в январе 2023 года. Спустя три года и почти девять месяцев Герой вернулся домой на щите.

Владимир Тимофеев родился 22 сентября 1990 года в Житомире. До начала полномасштабной войны работал в сфере ремонта квартир, а 26 октября 2022 года добровольно вступил в ВСУ.

Он служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде и был командиром отделения.