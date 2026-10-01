Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці Солотвинської селищної ради.

Що відомо про загибель Ігоря Кудрявця?

Ігор Кудрявець народився 9 травня 1978 року, жив у селі Раковець.

26 лютого 2022 року чоловік добровільно долучився до українського війська.

5 червня 2025 року він отримав поранення поблизу Зайцевого на Донеччині.

29 вересня 2026 року життя захисника обірвалося внаслідок хвороби, пов'язаної з проходженням військової служби. ️

Прощання з військовослужбовцем відбудеться 1 жовтня 2026 року о 13:00 у селі Раковець.

Ігор Кудрявець захищав Україну з 2022 року / Фото зі сторінки громади

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі попрощалися із захисником Володимиром Тимофеєвим, який загинув у січні 2023 року. Лише через три роки й майже дев'ять місяців Герой повернувся додому на щиті.

Володимир Тимофеєв народився 22 вересня 1990 року в Житомирі. До повномасштабної війни працював у сфері ремонту квартир, а 26 жовтня 2022 року добровільно приєднався до ЗСУ.

Він служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді та був командиром відділення.