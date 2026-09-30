Свій останній бій захисник прийняв ще у січні 2023 року. Про це повідомила Житомирська міська рада.

Що відомо про Володимира Тимофеєва

Захисник України з 1997 року навчався у загальноосвітній школі №19 міста Житомира, яку закінчив у 2008 році.

Володимир був душею класу, легко знаходив спільну мову з людьми, мав багато друзів. Його пам'ятають доброзичливим, щирим і відкритим юнаком.

Він любив спорт і активне життя. В юності захоплювався воркаутом, а особливе місце серед його захоплень посідав маунтенбайк.

"Він любив рух, свободу, долати відстані та відкривати для себе нові дороги", – зауважили у міській раді.

Після школи вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права, де здобував освіту за спеціальністю "Фінанси і кредит".

У мирному житті Володимир працював у сфері ремонту квартир.

Він мріяв про майбутнє, про власну родину, дітей, про дім, у якому буде тепло від любові до найближчих людей. Мав свої плани, надії та мрії, які так і не встиг здійснити...

– написали у міській раді.

З початком повномасштабної війни чоловік зробив свідомий вибір піти захищати Україну.

26 жовтня 2022 року він добровільно доєднався до лав ЗСУ і проходив службу у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. З грудня того ж року був командиром відділення.

Пригадують, що Володимир був відповідальним військовослужбовцем і надійним побратимом.

На жаль, 6 січня 2023 під час виконання бойового завдання підрозділ потрапив під артилерійський обстріл, і Володимир Тимофеєв загинув.

Лише через 3 роки і майже 9 місяців Герой повернувся до рідного Житомира на щиті...

У нього залишилася мама, брати та сестри.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Світла пам'ять і вічна слава Герою!

Нагадаємо, що на фронті також загинув командир із Нікопольщини Ігор Тимощенко, а Волинь у скорботі через втрату захисника Івана Михайлова.



