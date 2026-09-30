Свой последний бой защитник провел еще в январе 2023 года. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Что известно о Владимире Тимофееве

Защитник Украины с 1997 года учился в общеобразовательной школе №19 города Житомира, которую окончил в 2008 году.

Владимир был душой класса, легко находил общий язык с людьми, у него было много друзей. Его помнят как доброжелательного, искреннего и открытого юношу.

Он любил спорт и активную жизнь. В юности увлекался воркаутом, а особое место среди его увлечений занимал маунтинбайк.

"Он любил движение, свободу, преодолевать расстояния и открывать для себя новые дороги", – отметили в городском совете.

После школы поступил в Житомирский кооперативный колледж бизнеса и права, где получал образование по специальности "Финансы и кредит".

В мирной жизни Владимир работал в сфере ремонта квартир.

Он мечтал о будущем, о собственной семье, детях, о доме, в котором будет тепло от любви к самым близким людям. У него были свои планы, надежды и мечты, которые он так и не успел осуществить...

– написали в городском совете.

С началом полномасштабной войны мужчина сделал осознанный выбор – пойти защищать Украину.

26 октября 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ и проходил службу в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады. С декабря того же года был командиром отделения.

Вспоминают, что Владимир был ответственным военнослужащим и надежным побратимом.

К сожалению, 6 января 2023 года во время выполнения боевого задания подразделение попало под артиллерийский обстрел, и Владимир Тимофеев погиб.

Лишь спустя 3 года и почти 9 месяцев Герой вернулся в родной Житомир на щите...

У него остались мама, братья и сестры.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким воина. Светлая память и вечная слава Герою!

Напомним, что на фронте также погиб командир из Никопольского района Игорь Тимощенко, а Волынь скорбит о потере защитника Ивана Михайлова.