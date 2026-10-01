Защищал Украину с 2022 года: скончался военнослужащий Игорь Кудрявец
29 сентября скончался военнослужащий Игорь Кудрявец из Ивано-Франковской области. С началом полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины.
О трагической новости сообщили на странице Солотвинской поселковой Рады в фейсбуке.
Что известно о гибели Игоря Кудрявца?
Игорь Кудрявец родился 9 мая 1978 года, жил в селе Раковец.
26 февраля 2022 года мужчина добровольно вступил в ряды украинской армии.
5 июня 2025 года он получил ранение вблизи Зайцевого в Донецкой области.
29 сентября 2026 года жизнь защитника оборвалась в результате болезни, связанной с прохождением военной службы. ️
Прощание с военнослужащим состоится 1 октября 2026 года в 13:00 в селе Раковец.
Игорь Кудрявец защищал Украину с 2022 года / Фото со страницы общины
Напомним, недавно в Житомире простились с защитником Владимиром Тимофеевым, который погиб в январе 2023 года. Спустя три года и почти девять месяцев Герой вернулся домой на щите.
Владимир Тимофеев родился 22 сентября 1990 года в Житомире. До начала полномасштабной войны работал в сфере ремонта квартир, а 26 октября 2022 года добровольно вступил в ВСУ.
Он служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде и был командиром отделения.