В понедельник, 4 августа, во время несения службы внезапно остановилось сердце патрульного полицейского Игоря Курдельчука. Известно, что правоохранитель служил в Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

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Игорь Курдельчук умер во время службы

Правоохранители рассказали, что Игорь Курдельчук с честью, отвагой и преданностью служил в патрульной полиции Запорожской области с 2017 года.

По словам коллег, его внезапная смерть оставила неописуемую боль и пустоту в сердцах всех, кто его знал

Мы потеряли не просто коллегу, а верного и надежного товарища, человека с большим сердцем. Светлая память, Игорю... Ты навсегда останешься в наших сердцах,

– написали в полиции.

Известно, что у мужчины остались жена и двое сыновей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Курдельчука. Светлая память!

Напомним, 1 августа во время выполнения боевого задания на передовой погиб полицейский Александр Пантюхов. Именно в этот день ему исполнилось 23 года.