Навсегда 22 года: на войне погиб воин Игорь Мартынюк со Львовщины

Украина продолжает терять в боях против оккупантов своих лучших сыновей и дочерей. На этот раз трагическая весть пришла на Львовщину.

На войне погиб воин Игорь Мартынюк, которому было всего 22 года.

Смотрите также Положили жизнь за благо страны: 6 украинских артистов, которые погибли на войне

Гибель Игоря Мартынюка

Во время выполнения боевого задания погиб житель нашей общины Мартынюк Игорь Владимирович, старший лейтенант, командир группы специального назначения, житель села Волков, 2001 года рождения,

– указали в городском совете.

Известно, что защитник подорвался на российской мине, в результате чего получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Игорь Мартынюк погиб на войне / Перемышлянский городской совет

"Он был верным сыном Украины, который отдал свою жизнь ради мира и свободы нашего государства", – указали в общине.

Тело Игоря Мартынюка на родине будут встречать понедельник, 24 июня. В родной Волкова, как ожидается, его тело привезут около 15 – 16 часов. С 19:30 начнется парастас в родном доме воина.

Во вторник, с 25 июня, в 9 утра, граждане смогут посетить дом Героя, чтобы отдать последнюю дань уважения.

Ориентировочно в 10 часов скорбный кортеж выедет во Львов, где в 12 часов в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоится чин похорон, в 12:30 начнется церемония прощания на площади Рынок, после чего Героя похоронят на Лычаковском кладбище.

Напомним, что на днях стало известно, что в тяжелых боях против врага погиб другой защитник из Львовской области – Марьян Панько. Смерть он принял 4 мая вблизи Марьинки, что в Донецкой области. У военного остался 5-летний сын.