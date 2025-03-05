Не хочу, чтобы пришлось воевать моим сыновьям, – командир взвода о мотивации на фронте

Иван Пукеца с первого дня полномасштабного вторжения России дает отпор оккупантам. Он отметил, что сейчас имеет главную мотивацию – довести дело до конца, чтобы его сыновьям не пришлось воевать.

Как Иван Пукеца стал на защиту Украины, какой путь преодолел за 3 года полномасштабной войны и к чему стремится сейчас – сообщает 24 Канал.

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"Именно нам надо довести это дело до конца"

Иван Пукеца – один из молодых украинских командиров, которые стали опытными боевыми офицерами. Сейчас 25-летний младший лейтенант является командиром самоходно-артиллерийского взвода 2 Галицкой бригады НГУ. Первый шаг на своем боевом пути офицер сделал в начале полномасштабного вторжения.

Вспоминая 24 февраля 2022 года, Пукеца говорит, что в тот день в 05:00 ему позвонил командир. Тогда военный подумал, что могло произойти такого срочного, что его немедленно вызывают в воинскую часть.

В первый год полномасштабного вторжения Иван был наводчиком бронетранспортера. Экипаж занимался доставкой и эвакуацией бойцов на позиции. Забирали раненых, подвозили боекомплект.



Иван Пукеца вместе с побратимами / Фото Западное ОТО НГУ

Вскоре защитник присоединился к подразделению самоходных артиллерийских установок, и начал работать на 2С1. Пукеца рассказал, что метким огнем вместе с собратьями накрывал минометные расчеты врага и гнезда их операторов беспилотников. Однажды защитникам удалось обнаружить вражеский блиндаж, ведь оккупанты "сожгли" свою позицию, когда запустили дрон.

Говоря о мотивации после 3 лет полномасштабной войны, Пукеца имеет четкий и довольно простой ответ.

Я не хочу, чтобы воевать пришлось моим сыновьям. Это наша ответственность, и нам идти этой дорогой. И именно нам нужно довести это дело до конца,

– резюмировал офицер НГУ.

Офицер НГУ Иван Пукеца – больше в галерее

Сейчас военнослужащие НГУ участвуют в отпоре вооруженной агрессии на всех направлениях, где ведутся активные боевые действия, устойчиво удерживают свои позиции и уничтожают силы и средства противника.