Экс-мэр Владивостока, которого осудили на 15 лет за коррупцию, едет воевать в Украину

Бывший мэр российского Владивостока Игорь Пушкарев едет на войну в Украину. Его осуждали на 15 лет за коррупцию в 2019 году.

Об этом сообщают российские СМИ. Это уже второй случай, когда осужденный российский мэр Владивостока отправляется воевать против нашего государства, передает 24 Канал.

К теме В России нашли способ "заманивать" граждан на войну без объявления мобилизации, – ISW

Что известно об отправке экс-мэра Владивостока на войну

Российские пропагандисты рассказали, что информацию об отправке Игоря Пушкарева на фронт сообщил его адвокат Руслан Омельченко. По словам россиянина, экс-мэр Владивостока подписал контракт с Министерством обороны России, после чего он отправится на войну.

Сейчас других подробностей, как вот, где именно будет служить бывший мэр Владивостока, пока нет.

В 2019 году бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев был осужден за взяточничество в особо крупных размерах, злоупотребление властью и коммерческий подкуп. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным росСМИ, за время пребывания на посту мэра с 2009 по 2015 год Пушкарев получил взяток на общую сумму 75 миллионов рублей (32 миллиона гривен). Кроме того, суд установил, что его родственники получили от незаконной деятельности Пушкарева 471,7 миллиона рублей (202 миллиона гривен).

Интересно, что Пушкарев – это второй бывший мэр Владивостока, который отправится на войну в Украину. Так, в декабре 2023 года на фронт отправился Олег Гуменюк, который работал мэром Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года. Его осудили на 12 лет по делу о взяточничестве.