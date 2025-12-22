Недавняя атака на АЗС на Харьковщине: не приходя в сознание, умер полицейский Игорь Шулепов
- Игорь Шулепов, полицейский из Харьковщины, умер в больнице после ранения в результате удара БпЛА по АЗС.
- Шулепов посвятил более 20 лет службе в полиции; у него остались жена и двое детей.
Полиция Харьковщины сообщила о смерти Игоря Шулепова. Полицейский ранее был ранен во время удара БпЛА по заправке.
К сожалению, после недели борьбы мужчина умер в больнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
Смотрите также "Писал, что не знает, доживет ли до утра": воспоминания сестры о погибшем брате-двойняшке – офицера 24 бригады
Что известно об Игоре Шулепове и его гибели?
12 декабря, находясь вне службы, Игорь Шулепов получил тяжелые травмы в результате удара российского БПЛА по автозаправочной станции в селе Павловка Харьковского района.
Несмотря на попытки врачей, 20 декабря инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 Изюмского РУП умер. В сознание он не приходил.
Старший лейтенант полиции Игорь Шулепов посвятил более 20 лет жизни службе в органах внутренних дел, добросовестно и преданно выполнял служебные обязанности. Его гибель – невосполнимая потеря для коллег, друзей и всей полицейской семьи Харьковщины,
– отметили коллеги умершего.
У мужчины остались жена, 16-летний сын и 8-летняя дочь.
Другие потери
На войне погиб военнослужащий из Полтавы Олег Сень. Он служил в Силах специальных операций ВСУ с августа 2024 года. До войны работал поваром.
Также на фронте погибли двое военнослужащих с Волыни: 53-летний Юрий Смыкало погиб в Донецкой области, а 22-летний Михаил Трофимук – на Луганщине.
Кроме того, в Украину 19 декабря вернули 1003 тела, которые, по утверждению России, принадлежат украинским защитникам. Службы будут проводить идентификацию тел.