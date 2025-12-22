К сожалению, после недели борьбы мужчина умер в больнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

Смотрите также "Писал, что не знает, доживет ли до утра": воспоминания сестры о погибшем брате-двойняшке – офицера 24 бригады

Что известно об Игоре Шулепове и его гибели?

12 декабря, находясь вне службы, Игорь Шулепов получил тяжелые травмы в результате удара российского БПЛА по автозаправочной станции в селе Павловка Харьковского района.

Несмотря на попытки врачей, 20 декабря инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 Изюмского РУП умер. В сознание он не приходил.

Старший лейтенант полиции Игорь Шулепов посвятил более 20 лет жизни службе в органах внутренних дел, добросовестно и преданно выполнял служебные обязанности. Его гибель – невосполнимая потеря для коллег, друзей и всей полицейской семьи Харьковщины,

– отметили коллеги умершего.

У мужчины остались жена, 16-летний сын и 8-летняя дочь.

Другие потери