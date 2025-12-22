На жаль, після тижня боротьби чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області.

Що відомо про Ігоря Шулєпова та його загибель?

12 грудня, перебуваючи поза службою, Ігор Шулєпов зазнав важких травм унаслідок удару російського БпЛА по автозаправній станції в селі Павлівка Харківського району.

Попри намагання лікарів 20 грудня інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ізюмського РУП помер. До тями він не приходив.

Старший лейтенант поліції Ігор Шулєпов присвятив понад 20 років життя службі в органах внутрішніх справ, сумлінно та віддано виконував службові обов'язки. Його загибель – непоправна втрата для колег, друзів і всієї поліцейської родини Харківщини,

– зазначили колеги померлого.

У чоловіка залишилися дружина, 16-річний син та 8-річна донька.

