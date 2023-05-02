Командование Сил ТрО опровергло фейк врага о гибели Игоря Танцюры

Российские оккупанты распространили фейк о гибели Игоря Танцюры. К счастью, информацию опровергли в командовании сил ТрО. Там подчеркнули, что не стоит обращать внимание "вбросы" российских захватчиков.

Фейк распространил Евгений Пригожин – главарь вагнеровцев. Он заявил, что Танцюра погиб под Бахмутом. Денис Зелинский – спикер Сил ТрО – опроверг информацию в комментарии 24 Каналу.

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Все – живы, все – здоровы. Командование опровергает вражеский вброс,

– подчеркнул Зелинский.

Он добавил, что не стоит обращать внимание на российские фейки. Враг ведет активную информационную войну, поэтому нужно доверять только информацию из официальных источников.

Россияне врут о "противостоянии" Зеленского и Залужного

Российские оккупанты постоянно запускают информационно-психологические операции. В то же время получается это у врага бестолково и не имеет никакого эффекта. На этот раз враг лжет о якобы "противостоянии" между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Запустили фейк 29 апреля.

"Пропагандисты продуцируют фейки об их "конфликте" и распространяют нарратив о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента", – рассказали в Центре.

Центр стратегических коммуникаций опроверг эту информацию. Там подчеркнули, что враг хочет спровоцировать панику среди украинцев.