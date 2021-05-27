Лукашенко попытается "играть", – Тышкевич назвал альтернативы России для Беларуси

У Беларуси есть еще 2 другие альтернативы поддержки кроме России, в частности, Китай. Александр Лукашенко будет пытаться на них "играть". Только за март 2021 года посол Китая провел 4 встречи в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Об этом в эфире программы "6/9" заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Он обсудил с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко возможные протесты в Беларуси, задержание Романа Протасевича и власть Александра Лукашенко.

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О протестах

Вопрос в том, что протестные настроения никуда не делись. Протестные настроения и активность – это несколько разные вещи. Настроения – это то, как человек принимает решения; скажем, реагирует на внешнее. Настроения – это с кем человек готов говорить, включаться в определенный процесс, сам протест. Настроения – они никуда не делись.

Просто что такое белорусский политический кризис? Низкий и средний класс – это почти 1 миллион человек. Такого еще не было в истории Беларуси, чтобы около 1 миллиона. При этом, чтобы избирателей было 6,2 миллиона. Это очень много, но это не большинство, к сожалению.

О поддержке призывов к протестам

. Лидеры белорусской оппозиции объявили, что готовят новую фазу протестов. В частности, Светлана Тихановская заявляла,что террор нужно прекращать.

Когда призовет (Тихановская – 24 канал) – нет (белорусы не выйдут на протесты – 24 канал). Вопрос в том, суть протестов. Белорусы все же ментально, и с точки зрения на культурные особенности, они несколько отличаются от украинцев. Имею в виду не культуру и некультурность, а разные подходы.

Первая волна уличных протестов, сразу после выборов, – это была волна за выборы, за результат. Вторая волна – ключевое слово после 13 августа, это было слово "солидарность". "Идти и идти" – это были эмоциональные слова.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые не признали ни в одном цивилизованном государстве. После объявления президентом Лукашенко, белорусы начали выходить на улицы. Против мирных демонстрантов применяли силу и спецтехнику, в частности водометы и свето-шумовые гранаты.

Но что произошло в Беларуси после первых (первой волны протестов – 24 канал)? И власть, и оппоненты власти, они поняли, что старая архаичная система – она ​​уже не работает. Ее можно заморозить, как когда футболист получает травму, ему ее замораживают. Вот сейчас власть попытается заморозиться себя. Она понимает, что это – заморозка.

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О санкциях в начале 2000-х годов

Во-первых, тогда (в начале 2000-х годов – 24 канал) экономика неадаптированная и, во-вторых, тогда фактически была "растяжка" Европейского Союза – Россия. Смотрим, что сейчас. Лукашенко очень любит власть, чтобы ее просто так отдавать, или народу, или Владимиру Путину. Соответственно, он ищет альтернативные точки опоры.

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О связи Беларуси и Китая

Что мы сейчас имеем, есть интерес Китая, он достаточно большой торговый партнер и реализует проекты Беларуси. Среди прочего, более эффективно работает на внешнеполитических площадках.

Очень простой пример, белорусская тема была темой обсуждения ЦК Коммунистической партии Китая. После этого появляется так называемый "смотрящий" за Беларусью, это Министерство общественной безопасности Китая.

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