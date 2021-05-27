Про це в ефірі програми "6/9" заявив експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він обговорив з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком можливі протести в Білорусі, затримання Романа Протасевича та владу Олександра Лукашенка.
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Про протести
Питання в тому, що протестні настрої нікуди не поділись. Протестні настрої і активності – це дещо різні речі. Настрої – це те, як людина приймає рішення; скажімо, реагує на зовнішнє. Настрої – це з ким людина готова говорити, включатись в певний процес, сам протест. Настрої – вони нікуди не поділись.
Просто що таке білоруська політична криза? Низький та середній клас – це майже 1 мільйон осіб. Такого ще не було в історії Білорусі, щоб близько 1 мільйона. При цьому, щоб виборців було 6,2 мільйона. Це дуже багато, але це не більшість, на жаль.
Про підтримку закликів до протестів
Коли закличе (Тихановська – 24 канал) – ні (білоруси не вийдуть на протести – 24 канал). Питання в тому, суть протестів. Білоруси все ж таки ментально, і з погляду на культурні зносини, вони дещо відрізняються від українців. Маю на увазі не культуру і некультурність, а різні підходи.
Перша хвиля вуличних протестів, одразу після виборів, – це була хвиля за вибори, за результат. Друга хвиля – ключове слово після 13 серпня, це було слово "солідарність". "Йти і йти" – це були емоційні слова.
Але що сталось в Білорусі після перших (першої хвилі протестів – 24 канал)? І влада, і опоненти влади, вони зрозуміли, що стара архаїчна система – вона вже не працює. Її можна заморозити, як коли футболіст отримує травму, йому її заморожують . От зараз влада спробує заморозитись себе. Вона розуміє, що це – заморозка.
Важливо Росія частинами забере суверенітет Білорусі, якщо не буде жорстких санкцій ЄС, – Латушко
Про санкції на початку 2000-х років
По-перше, тоді (на початку 2000-х років – 24 канал) економіка неадаптована і, по-друге, тоді фактично була "розтяжка" Європейського Союзу – Росія. Дивимось, що зараз. Лукашенко дуже любить владу, щоб її просто так віддавати, чи народу, чи Володимиру Путіну. Відповідно, він шукає альтернативні точки опори.
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Про зв'язок Білорусі та Китаю
Що ми зараз маємо, є інтерес Китаю, він достатньо великий торговельний партнер і реалізує проєкти Білорусі. Серед іншого, більш ефективно працює на зовнішньополітичних площадках.
Дуже простий приклад, що білоруська тема була темою обговорення ЦК Комуністичної партії Китаю. Після цього є так званий "смотрящий" за Білоруссю, це Міністерство громадської безпеки Китаю.
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