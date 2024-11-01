Об этом рассказывает источник УП, сообщает 24 Канал. Ранее он занимал должность командующего Военно-морских Сил.

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Отмечается, что Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Минобороны и зачислили в распоряжение министра. Отставка состоялась 31 октября, но причин этого шага в Минобороны не уточняют.

К слову, информация об увольнении Воронченко появилась после его доклада о критической ситуации в учебных центрах ВСУ, которую он озвучил на Ставке Верховного Главнокомандующего еще в сентябре этого года. Тогда народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что министр обороны Умеров мог уволить Воронченко из-за высказанных им беспокойства, однако Минобороны не комментировало это официально.

В комментарии 24 Каналу пресс-служба Минобороны Украины указала, что не владеет такой информацией.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора.

К тому же министр образования Оксен Лисовой рассказал, будет ли массовое увольнение учителей.