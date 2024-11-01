Про це розповідає джерело УП, повідомляє 24 Канал. Раніше він займав посаду командувача Військово-Морських Сил.

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Зазначається, що Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міноборони і зарахували в розпорядження міністра. Відставка відбулася 31 жовтня, але причин цього кроку в Міноборони не уточнюють.

До слова, інформація про звільнення Воронченка з’явилася після його доповіді про критичну ситуацію в навчальних центрах ЗСУ, яку він озвучив на Ставці Верховного Головнокомандувача ще у вересні цього року. Тоді народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що міністр оборони Умєров міг звільнити Воронченка через висловлені ним занепокоєння, однак Міноборони не коментувало це офіційно.

У коментарі 24 Каналу пресслужба Міноборони України вказала, що не володіє такою інформацією.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

До того ж міністр освіти Оксен Лісовий розповів, чи буде масове звільнення вчителів.