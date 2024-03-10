Бывший предатель из СБУ Циферов "взорвался" в оккупированном Докучаевске, – СМИ

В Донецкой области партизаны могли ликвидировать коллаборанта. В сети пишут, что ответить перед Богом за измену Украины настала очередь для экс-работника СБУ Игоря Циферова.

10 марта ряд телеграмм-каналов распространили видео, на котором изображена парковка возле многоэтажки, на которой – уничтожен взрывом автомобиль. Отмечается, что в нем находился “почтенный” “днровец”.

Смотрите также Литва перемещает ПВО ближе к границам с Россией, – Newsweek

Перешел на сторону агрессора

Так, журналист Андрей Цаплиенко написал, что сегодня в оккупированном Докучаевске вместе с авто взорвали коллаборанта – подполковника Игоря Циферова.

Вероятно, взрывчатку заложили под водительское сиденье, которая сдетонировала после того, как водитель попытался завести авто. Сама машина полностью разрушена, еще несколько легковушек, которые стояли рядом, повреждены.

Сейчас информации о состоянии Циферова – погиб он или ранен – нет. Об этом пишет журналист. Другие телеграмм – каналы сообщают о ликвидации коллаборанта.

Известно, что мужчина занимал должность в так называемом "министерстве государственной безопасности днр". Ранее он работал в СБУ, однако после российского вторжения предал страну и переметнулся на сторону врага.

В Украине предателя объявили в розыск как подозреваемого в уголовном производстве от 18.04.2022, по признакам уголовного преступления, предусмотренного по факту дезертирства с оружием, совершенного в условиях военного положения.

: Докучаевск расположен в Донецкой области в 20 километрах от территории, контролируемой украинским правительством. Город находится в оккупации еще с 2014 года.

Кадры с места "подрыва" Циферова: видео соцсети

В Докучаевске могли ликвидировать коллаборанта: видео соцсети

В Бердянске ликвидировали пылкую поклонницу Путина

Утром 6 марта в оккупированном Бердянске, что в Запорожье, прогремел взрыв.

Впоследствии местные телеграмм-каналы распространили информацию о "подрыве" одной из организаторов российских псевдовыборов Светланы Самойленко.

Позже в ГУР официально подтвердили ликвидацию коллаборационистки. Там рассказали, что после начала полномасшабного вторжения женщина добровольно перешла на сторону врагов. За сотрудничество с оккупантами она получила должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов" в российской оккупационной администрации.

В разведке отмечают, что Самойленко всячески пыталась выслужиться перед россиянами, в частности запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании. Сын и муж предательницы также прислуживают оккупантам.