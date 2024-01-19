Мазепе просят 700 миллионов гривен залога: в ДБР объяснили, почему его задержали сейчас

Вечером 18 января стало известно о задержании украинского бизнесмена Игоря Мазепы. Расследование обстоятельств дела уже началось.

Уже с утра 19 января стали известны подробности задержания Мазепы. В частности, ему установили залог в размере 700 миллионов, а его брату – 500 миллионов.

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Детали дела

Бизнесмену инкриминируют нанесение ущерба государству в размере 7 миллионов гривен. Его задержали по уголовному делу относительно выделения земельных участков общей площадью 2,4 гектара, которые были выделены с нарушением законодательства.

Кроме этого, 19 января мера пресечения будет избираться Игорю Мазепе и другим фигурантам по делу, рассказала Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям Государственного бюро расследований.

По ее словам, фигуранту дела объявлены подозрения по трем разным статьям Уголовного кодекса Украины, поэтому накануне произошло задержание.

Основанием для задержания являются события 11-летней давности

Сапьян также не обошла вниманием заявления некоторых представителей бизнеса и журналистов относительно того, что задержание Мазепы является давлением и преследованием. Так, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко предположил, что "задержали Мазепу из-за события 11-летней давности, что, мол, свидетельствует о преследовании".

В то же время спикер ГБР не смогла детализировать, о каких вопросах идет речь. Она подчеркнула, что виновность или наоборот невиновность будет определена в суде.

Брат Мазепы фигурирует по делу о Киевской ГЭС

Накануне ГБР задержало организатора сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Среди фигурантов – брат Игоря Мазепы.

В конце ноября 2023 года правоохранители заявили о разоблачении и задержании участников преступной организации, завладевших более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. По данным ГБР, в эту организацию входило почти два десятка фигурантов.

Действия участников этой организации квалифицировали по нескольким статьям.

Почему именно сейчас объявили подозрение Мазепе

Татьяна Сапьян в эфире телемарафона объяснила, почему подозрение Игорю Мазепе объявили именно сейчас, а не сделали этого раньше.

Потому что именно сейчас были разоблачены эти махинации. Поэтому по этому факту возбуждено уголовное производство и потому объявлено подозрение. Это длительный процесс, потому что и сделки были непростые,

– сказала она.

Она также рассказала, в чем была сущность схемы. По ее словам, земли, на которых расположена Киевская ГЭС, переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки. Этого делать нельзя.

Стоимость земли оценивается в 15 миллионов гривен.

Позиция бизнесмена

Игорь Мазепа поблагодарил всех, кто его поддержал. Он сказал, что "не будет вспоминать все истории, где преследуют бизнесменов".

По сути дела. Первое, из "российского следа" в этом деле – разве что некоторые русские слова, которые я услышал при задержании. Но это на их совести,

– заявил бизнесмен.

Он выразил непонимание, почему пришли именно к нему, ведь он "никаких участков не выделял".

Мазепа также отреагировал и на сумму, назначенную ему для залога.

Прокуроры просят как меру пресечения для меня залог в размере 700 миллионов гривен. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 миллионов гривен за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов, – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что, вероятно, у тех, кто считал проблемы с цифрами.

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