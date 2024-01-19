Вже зранку 19 січня стали відомі подробиці затримання Мазепи. Зокрема, йому встановили заставу у розмірі 700 мільйонів, а його брату – 500 мільйонів.

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Деталі справи

Бізнесмену інкримінують завдання збитків державі у розмірі 7 мільйонів гривень. Його затримали у кримінальній справі, стосовно виділення земельних ділянок, загальною площею 2,4 гектара, які були виділені з порушенням законодавства.

Крім цього, 19 січня запобіжний захід обиратимуть Ігорю Мазепі та іншим фігурантам у справі, розповіла Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.

За її словами, фігурантові справи оголошено підозри за трьома різними статтями Кримінального кодексу України, тому напередодні відбулося затримання.

Підставою для затримання є події 11-річної давнини

Сапьян також не залишила без уваги заяви деяких представників бізнесу та журналістів щодо того, що затримання Мазепи є тиском та переслідуванням. Так редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко припустив, що "затримали Мазепу через подію 11-річної давнини, що, мовляв, свідчить про переслідування".

Водночас речниця ДБР не змогла деталізувати, про які саме питання йдеться. Вона наголосила, що винуватість чи навпаки невинуватість буде визначено у суді.

Брат Мазепи фігурує у справі про Київську ГЕС

Напередодні ДБР затримали організатора оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Серед фігурантів – брат Ігоря Мазепи.

Наприкінці листопада 2023 року правоохоронці заявили про викриття та затримання учасників злочинної організації, які заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними ДБР, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів.

Дії учасників цієї організації кваліфікували за кількома статтями.

Чому саме зараз оголосили підозру Мазепі

Тетяна Сапьян у етері телемарафону пояснила, чому підозру Ігорю Мазепі оголосили саме зараз, а не зробили цього раніше.

Тому, що саме зараз було викрито ці махінації. Тому за цим фактом відкрито кримінальне провадження і тому оголошено підозру. Це тривалий процес, тому що і оборудки були непрості,

– сказала вона.

Вона також розповіла, в чому була суть схеми. За її словами, землі, на яких розташована Київська ГЕС, переоформили на підставних осіб, аби збудувати на них котеджні містечка. Цього робити не можна.

Вартість землі оцінюють у 15 мільйонів гривень.

Позиція бізнесмена

Ігор Мазепа подякував всім, хто його підтримав. він сказав, що "не буде згадувати усі історії, де переслідують бізнесменів".

По суті справи. Перше, із "російського сліду" в цій справі – хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Але то на їх совісті,

– заявив бізнесмен.

Він висловив нерозуміння, чому прийшли саме до нього, адже він "ніяких ділянок не виділяв".

Мазепа також відреагував і на суму, яку йому призначили для застави.

Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 мільйонів гривень. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 мільйонів гривень за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів, – наголосив бізнесмен.

Він зазначив, що, ймовірно, у тих, хто рахував, проблеми із цифрами.

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