Игра в игре, – Жданов об учениях России с запуском баллистических и крылатых ракет
Россия объявила о запланированных учениях с запусками баллистических и крылатых ракет. В то же время устрашение Украины – не единственная цель Кремля.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. В ответ на вопрос о том, зачем Россия нагнетает учения с баллистическими и крылатыми ракетами, он сказал: "К сожалению, здесь происходит игра в игре".
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Россия борется за место, – Жданов
"Украина – это одна игра, а противостояние и перераспределение влияния на ситуацию на Евроазиатском континенте, а возможно и на мировом (другая – 24 канал)", – сказал Олег Жданов.
Россия борется за место среди первых государств мира, которые в дальнейшем планируют влиять на мировые процессы и судьбы стран. Поэтому здесь есть большая геополитическая игра, внутри которой есть игра по укреплению политического имиджа России.
В то же время эксперт предположил, по всей вероятности, что будет изменена конституция Беларуси и там разместят ядерные головные части к ракетам, которые уже сейчас на соответствующей территории.
Речь идет о комплексах "Искандер-М", прибывших туда в составе бригад для участия в обучении "Союзная решительность-2022".
Жданов о запуске Россией баллистических и крылатых ракет: смотрите видео
Учения России: последние новости
- В минобороны России 15 февраля сообщили о завершении ряда военных учений. Однако о полном их завершении не говорится.
- 19 февраля Кремль запланировал запуск баллистических и крылатых ракет, за чем будет наблюдать и Владимир Путин.
- Кроме того, Россия проведет командно-штабные военные учения в акватории Каспийского моря, в которых примут участие 20 боевых кораблей.