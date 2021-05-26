Игра не завершилась, – Кулеба о решении США по "Северному потоку-2"

В МИД прокомментировали решение США об отмене санкций против "Северного потока-2". Утверждают, что о победе России говорить рано, ведь строительство трубопровода еще не завершилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство "Северного потока-2". Однако, по его словам, "игра еще продолжается".

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Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что нужно всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. Поэтому он заявил, что пока газ не потек по "Северному потоку-2", власти будут бороться.

США отменили санкции

Вашингтон приостановил санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом сообщили в Госдепе США 21 мая.

Тогда же Верховная Рада проголосовала за проект постановления обращения к Конгрессу США. Просили именно ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".

Однако 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с "Северным потоком-2".