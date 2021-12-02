Игра с огнем, – Лавров пригрозил НАТО из-за обещаний членства Украине

В Кремле заявили, что в Североатлантический альянс играется с огнем, когда обещает членство Украине и Грузии. Убеждают, мол, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме. Он возмутился якобы "военной накачкой" Украины.

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"В Грузии уже рвануло"

Лавров заявил, что в августе 2008 года в Грузии "уже рвануло". По словам кремлевского политика, Михеил Саакашвили якобы тогда "пребывал в эйфории" от НАТО-перспективы. Лавров называет это авантюрой с тяжелыми последствиями.

Он считает, что решение бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это вроде "мина в основу конструкции европейской безопасности".

"Игра с огнем"