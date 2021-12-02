Игра с огнем, – Лавров пригрозил НАТО из-за обещаний членства Украине

2 декабря 2021 , 15:12
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Источник:

"Европейская правда"

В Кремле заявили, что в Североатлантический альянс играется с огнем, когда обещает членство Украине и Грузии. Убеждают, мол, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме. Он возмутился якобы "военной накачкой" Украины.

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"В Грузии уже рвануло"

Лавров заявил, что в августе 2008 года в Грузии "уже рвануло". По словам кремлевского политика, Михеил Саакашвили якобы тогда "пребывал в эйфории" от НАТО-перспективы. Лавров называет это авантюрой с тяжелыми последствиями.

Он считает, что решение бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это вроде "мина в основу конструкции европейской безопасности".

"Игра с огнем"

Лавров видит в ситуации превращение стран-соседей России в плацдарм противостояния с ней. Он говорит, что развертывание сил НАТО в непосредственной близости к стратегически важным для российской безопасности районам категорически неприемлемо.

Те, кто заученно повторяет бухарестские тезисы и говорит, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию – эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать,
 – отметил министр.

Истерика России за членство Украины в НАТО

  • Накануне кремлевский лидер Владимир Путин заявил, мол, Россия хочет получить юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть не примет Украину в свои ряды.
  • В Альянсе уже ответили Путину, что вопрос о членстве Украины будут решать без России. Ведь Украина – суверенное независимое государство, имеет право самостоятельно выбирать свой путь, в том числе – по безопасности альянсов. Отметили, что Россия никакого права вето не имеет, поэтому на ее мнение не будут считаться.
Автор: Ольга Музика