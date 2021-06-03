Это попытка сыграть на желании общества, – Юрчишин о законопроекте про олигархов

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, определяющий понятие "олигарх" в Украине. Однако этот документ может быть попыткой сыграть на желании общества наказать олигархов.
Депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что в Совет нацбезопасности и обороны, который будет определять, кто такие олигархи, входят представители, которых трудно назвать независимыми от них. По его словам, это "пыль в глаза" людей.
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Чего не хватает законопроекту
Юрчишин отметил, что в законопроекте только один раз вспоминают Антимонопольный комитет. Также нет упоминаний о судебной и правоохранительной системах, которые должны бороться с олигархами.
Это пыль в глаза. Это попытка сыграть на желании общества наказать олигархов,
– заявил нардеп.
Как отметил Юрчишин, единственное, чего может достичь этот законопроект - влияние СНБО на формирование медиарынка.
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Депутат также заявил, что в Украине следует ввести надежную судебную реформу, чтобы олигархи не могли договариваться в украинских судах, и заставить Антимонопольный комитет работать.
Юрчишин прокомментировал законопроект об олигархах: смотрите видео
Законопроект об олигархах: коротко
- Владимир Зеленский 15 апреля во время заседания СНБО инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Президент 2 июня внес в Верховную Раду законопроект по предотвращению угрозы олигархов. Президент обозначил документ как неотложный.
- Уже 3 июня законопроект передали на рассмотрение в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.