Все произошло 4 сентября. Мать тогда была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков.

Важно Трагическая авария на Львовщине: 10-летней девочке срочно нужна донорская кровь

Полицейские открыли дело

Полицейские возбудили уголовное дело относительно невыполнения родителями своих обязанностей. Им может грозить от 2 до 5 лет тюрьмы.

Устанавливают обстоятельства. Предварительно установило, что девочка осталась без присмотра родителей. Собственно, это и привело к трагедии.

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