Все сталось 4 вересня. Матір тоді була у сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкогольних напоїв.

Важливо Трагічна аварія на Львівщині: 10-річній дівчинці терміново потрібна донорська кров

Поліцейські відкрили справу

Поліцейські відкрили кримінальну справу щодо невиконання батьками своїх обов’язків. Їм може загрожувати від 2 до 5 років в'язниці.

Встановлюють обставини. Попередньо встановило, що дівчинка залишилася без нагляду батьків. Власне, це й призвело до трагедії.

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