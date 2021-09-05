Все сталось 4 вересня. Матір тоді була у сусідів, а її співмешканець спав після вживання алкогольних напоїв.
Важливо Трагічна аварія на Львівщині: 10-річній дівчинці терміново потрібна донорська кров
Поліцейські відкрили справу
Поліцейські відкрили кримінальну справу щодо невиконання батьками своїх обов’язків. Їм може загрожувати від 2 до 5 років в'язниці.
Встановлюють обставини. Попередньо встановило, що дівчинка залишилася без нагляду батьків. Власне, це й призвело до трагедії.
Сумні інциденти з дітьми: останні новини
- У Калуші суд визнав винною матір трьох дітей, яка народила немовля вдома та підкинула його сусідам. На жаль, хлопчик помер на вулиці від переохолодження.
- У Львові породілля відмовилася від дитини через вроджену ваду. У хлопчика не було частини стравоходу, але медикам "Охматдиту" вдалося його вилікувати. Немовлям вже зацікавилась одна з львівських родин.
- На острові Хортиця у Запоріжжі 29 серпня п'яний водій збив чоловіка, дружину та їхню маленьку дочку. Життя дівчинки врятувати не вдалось, вона померла у лікарні.
- В одному з приватних дитячих садочків Одеси хлопчик поскаржився, що його побила вихователька. Дитина каже, що отримала стусанів за те, що співала під час обіднього сну.