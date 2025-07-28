Стреляют боевыми пулями: Япония отзывает тысячи игрушечных пистолетов, завезенных из Китая

Япония столкнулась с проблемой в виде тысяч игрушечных пистолетов, которые были "призами" в игровых автоматах по всей стране. Оказалось, что несут реальную опасность жизни и здоровью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Japan Today.

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Что известно о "игрушечном" пистолете и что говорит полиция?

Так, 16 000 игрушечных миниревольверов Real Gimmick было импортировано в Японию из Китая. Оказалось, что эти пистолеты потенциально для использовать для стрельбы боевыми патронами. Что интересно – револьверы давали как призы в игровых автоматах с механическим краном.

В комплекте к игрушечному револьверу шли 8 пластиковых пуль, которыми можно стрелять по консервным банкам. Рекомендуемый возраст – от 12 лет.

Как выглядит боевая "игрушка", что завезли в Японию / фото Japan Today

Национальное полицейское агентство Японии заявило о реальной опасности для детей. Корпус игрушечного револьвера сделан из металла, а диаметр ствола позволяет стрелять патронами малого калибра.

Кроме того, из-за низкого качества материалов, из которых сделан корпус, пистолет может взорваться прямо в руках – еще до того, как прозвучит первый выстрел.

Владение этой игрушкой нарушает японское законодательство и является незаконным. Власти призвали всех владельцев пистолета немедленно сдать его в ближайшее отделение полиции.

Кстати, в Японии действует сервис, который предлагает "аренду" пожилых женщин для помощи молодежи. Компания говорит, что к бабушкам обращаются, когда нужно научить готовить семейные рецепты, стать "арбитром" в конфликте, поддержать в трудном разговоре и тому подобное.