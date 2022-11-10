"Игрушки прибыли": россияне на войне расстреливают своих же солдат

Россиянка из Курской области пересказала слова своего же мужа, которого отправили на войну в Украину. Она пояснила, что оккупанты бросают мобилизованных на расстрел.

Причем убивают их же солдаты на Луганском направлении. Перед этим они заявили, что поедут за ними на фронт в Украину.

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Оккупанты в Луганской области расстреливают своих

Жена оккупанта рассказала, что ей якобы позвонил по телефону муж и рассказал все, что было у россиян на Луганщине. По ее словам, в первый день их пребывания в Украине:

первую роту бросили вперед, а вернулось всего 7 оккупантов;

ротный связал их, нарисовал им кресты зеленой краской, связал им руки и избивал. Также он назвал их дезертирами и забрал куда-то. После этого их не видели;

затем россияне отправили 4 роты. Все ребята вернулись назад и сказали, что их там убивают.

Они (4 рота – 24 канал) слышали, как по рации передавали наши своим же: "Игрушки прибыли. Можете стрелять". Их убивают свои же солдаты,

– объяснила гражданка страны-оккупанта.

Также она посетовала, что третьей роте ребята из четвертой сказали не идти туда. Однако начальство распорядилось покинуть позиции. Потом на них полетели снаряды от своих же. В ответ стрелять запретили.

Тогда враги якобы скрылись в населенном пункте. Местные рассказали, что в прежнее место их базирования отправили технику и самолеты, были взрывы.

Их не бьют х**лы, их бьют наши. Всех их просто убивают. Их привезли туда как игрушки, просто поиздеваться над нашими ребятами (говорится об оккупантах – 24 канал). Помогите их, пожалуйста, вывезти,

– сказала россиянка.

Она также пожаловалась, что эту 3 роту объявляют дезертирами. После этого она заявила, что женщины отправились в Старобельск за своими мужчинами.

В "путь" отправились 70 жен и родственников мобилизованных из Курской области.

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У россиян безумные потери

9 ноября Вооруженные Силы Украины атаковали 2 опорных пункта российских оккупантов на Юге. Из-под руин штаба в Червоном Маяке на оккупированной части Херсонщины вытащили ориентировочно 50 погибших оккупантов.

По состоянию на утро 10 ноября оккупанты потеряли за сутки уже 740 единиц личного состава. С 24 февраля на "концерт Кобзона" направились уже 78 690 единиц врага.

10 ноября аналитики Oryx написали, что только 9 ноября Россия потеряла в Украине 39 единиц техники. В частности, оккупанты недосчитались 10 танков, 7 БМП, 6 БТРов, два плавучих бронетранспортера МТ-ЛБ и много другой техники.

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