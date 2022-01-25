Их палатки полупустые, – Арахамия о российских войсках на границе

Давид Арахамия заявил, что палатки и мобильные казармы, которые Россия развернула возле границ Украины, полупустые. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что ГУР не видит активной подготовки к нападению. Об этом он сообщил 25 января во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

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Вчера были открыты данные о том, что накопительные мероприятия России, где есть палатки и мобильные казармы, они полупустые. Однако со спутника все выглядит очень предостерегающе,

– сказал Давид Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что, по данным разведки, по состоянию на 25 января и в ближайшее время нет военной угрозы со стороны России. В то же время, по его словам, Запад не коррелирует свои данные с нашими разведчиками.

"Слуга народа" подчеркнул, что в настоящее время работа ГУР намного точнее, ведь использует, кроме спутниковых сведений и беспилотных летательных аппаратов, информацию от источников из зон скопления.

"В настоящее время нет никаких даже намеков на подготовку нападения. Есть сосредоточение войск, которое и было весной. Нагнетание вредит экономике, если в таком режиме тревожности просуществовать 6 – 8 месяцев, то будем иметь большие негативные экономические последствия", – добавил глава провластной фракции.

Войска России возле Украины: что известно

Алексей Резников 25 января заявил, что Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения. Министр подчеркнул: худшее, чем можно испортить себе жизнь – паника.

Он также призвал не собирать никаких "тревожных чемоданчиков", ведь ВСУ готовы дать отпор врагу.

В свою очередь Алексей Данилов подчеркнул, что победа точно будет за нами. Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что украинцы станут бок о бок, чтобы защитить государство".

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.