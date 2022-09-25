Их торопят, это значит, что все плохо, – Фейгин прокомментировал мобилизацию в россии

На фоне "частичной" мобилизации в россии растет градус недовольства, даже где-то происходят скромные протесты, где десять полицейских избивают одного, а где десятеро снимают это. Не обязательно россияне будут идти на протесты против путина, но они выйдут против всего беспорядка. Ведь в отличие от контрактников никто им не выплатит 300 тысяч.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, если во властных российских кругах захотят избавиться от путина, то протесты будут безумны.

Почему мобилизация в россии такая торопливая

По словам Фейгина, вполне логично предположить, что к российским войскам пришел план, сколько они должны мобилизовать.

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"А те в свою очередь начали "грести" всех подряд, где учителя разносят повестки, где просто посреди улицы останавливают", – говорит он.

Всю эту "сборную солянку" отправят на базы, где уже их отсортируют – возможно, кто-нибудь подойдет. На мой взгляд, из всех кого нахватали, поедет треть,

– отмечает правозащитник.

Проблемы в россии – решит ли их мобилизация "пушечного мяса"

Фейгин говорит, что даже те, кого отобрали, трудно представить, какие у них знания могут быть. Например, кто-то когда-то был за рулем танка – это уже давно стерлось из памяти.

Марк Фейгин российский правозащитник Этот беспорядок – зеркало того, как организована власть в россии. Самый крепкий институт – это силовые и правоохранительные органы. И их сила исключительно для того, чтобы подавлять любой протест или недовольство. Но что меня удивило – то, что власти решили так спешить и действовать очень быстро. Это означает только то, что там есть проблемы , ведь для чего спешить просто так.

Мы видим, что в россии все плохо – включая события на фронте, поэтому им нужно спешить.

Полный стрим разговора с Марком Фейгиным: смотрите видео