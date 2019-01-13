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      "Ихтамнет": в сети опубликовали свежие фото абсолютно пустого Крымского моста

      446 Читати новину українською
      Крымский мост
      Крымский мост / Twitter

      На данный момент незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Крымский мост пустует. Возможно, потому, что по нему опасаются ехать из-за риска обрушения. Возможно, потому что ехать некому из-за отсутствия необходимости посещать полуостров. Причины не известны, но фотофакт имеем.

      Об этом рассказала блогера RoksolanaToday на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Чтобы заблокировать доступ к Крыму, РФ стягивает на полуостров военную технику, – МинВОТ

      "Керчь. Мост. Найди автомобиль. Свежий. Но мост ли это? Пожалуй, все-таки нет", - написала блогерша, намекая, что это сооружение отнюдь не выполняет свою, казалось бы, прямую функцию.

      Кримський міст
      Крымский мост без автомобилей

      Что такое "Крымский мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров, расположенный в Краснодарском крае РФ, с Керченским полуостровом, который является частью аннексированного Россией Крыма. Его протяженность – 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Кримський міст
      И с другого ракурса

      Пользователи Twitter с юмором отнеслись к публикации и поблагодарили блогершу за наблюдательность: "Спасибо за фото. Пазл сошелся. Это не мост. Это – забор".

      Іхтамнєт
      "Их там нет"

      Выражение "ихтамнет" давно стало мемом, а в этой ситуации с Крымским мостом заиграло новыми красками.

      Напомним, 10 января 24 канал писал, что из-за штормового ветра российские оккупанты прекратили судоходство по Керчь-Еникальскому каналу. Между тем в социальной сети показали свежие фотографии незаконно построенного Крымского моста, который рискует обвалиться.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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