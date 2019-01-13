"Іхтамнєт": у мережі опублікували свіжі фото абсолютно пустого Кримського мосту

Наразі незаконно та небезпечно побудований Росією в анексованому Криму Кримський міст пустує. Можливо, через те, що по ньому остерігаються їхати через ризик обвалу. Можливо, тому що їхати нікому через відсутність потреби відвідувати півострів. Причини не відомі, але фотофакт маємо.

Про це розповіла блогерка RoksolanaToday на своїй сторінці у Twitter.

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"Керч. Міст. Знайди авто. Свіже. Але чи це міст? Мабуть, таки ні", – написала блогерка, натякаючи, що ця споруда аж ніяк не виконує свою, здавалося б, пряму функцію.



Кримський міст без авто

Що таке "Кримський міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів, розташований у Краснодарському краї РФ, із Керченським півостровом, що є частиною анексованого Росією Криму. Його протяжність – 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.



І з іншого ракурсу

Користувачі Twitter з гумором поставилися до публікації і подякували блогерці за спостережливість: "Спасибі за фото. Пазл зійшовся. Це не міст. Це – паркан".



"Іх там нєт"

Вислів "іхтамнєт" давно став мемом, а у цій ситуації з Кримським мостом заграв новими барвами.

Нагадаємо, 10 січня 24 канал писав, що через штормовий вітер російські окупанти припинили судноплавство по Керч-Єнікальському каналу. Тим часом у соціальній мережі показали свіжі фотографії незаконно побудованого Кримського моста, який ризикує обвалитися.