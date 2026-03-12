Впервые в мире: Украина будет тренировать ИИ-модели для дронов на реальных данных с фронта

Украина запускает новый формат сотрудничества между государством, компаниями и международными партнерами. Соответствующее постановление приняло правительство: оно позволяет использовать реальные данные с фронта для обучения моделей искусственного интеллекта.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как будут тренировать ИИ-модели?

По словам Михаила Федорова, в современной войне Россию надо побеждать в каждом технологическом цикле. Одним из ключевых направлений этой конкуренции является искусственный интеллект.

Министр также подчеркнул, что будущее войны принадлежит автономным системам.

Наша задача – повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя. Ключ к этому – качественные данные для обучения нейросетей,

– написал Михаил Федоров.

С этой целью на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создали специальную AI-платформу, которая даст возможность:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;

использовать данные, которые постоянно обновляются.

По словам Федорова, Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя: речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используют для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA.

В Минобороны отметили, что международные партнеры и украинские компании имеют большой запрос именно на такие данные для развития и модернизации оборонных технологий.

Для нас это следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны. А Украина – быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта,

– говорится в заметке Федорова.

Министр отметил, что Украина готова работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений.

