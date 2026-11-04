"Мы стоим на пороге больших проблем": интервью Сергея Фурсы об угрозе глобального кризиса, обвале фондового рынка и курсе доллара в 50 гривен

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эксклюзивном интервью для YouTube-проекта "24 Канал" рассказал о влиянии выборов в США на мировую экономику, ситуации на валютном рынке Украины и будущем криптовалют. Эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект и фондовый рынок сформировали крупнейший пузырь, который неизбежно лопнет и может привести к глобальному финансовому кризису.

Искусственный интеллект и фондовый рынок стремительно набирают обороты, однако за этим ростом может скрываться опасный финансовый пузырь. Ее крах способен спровоцировать глобальный кризис, а изменения в мировой экономике и политике США могут отразиться и на украинцах – в частности, на курсе гривны и будущем криптовалют.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как выборы в США влияют на мировую экономику, почему бум искусственного интеллекта может закончиться обвалом и стоит ли ждать курса доллара по 50 гривен.

Почему инфляция и дорогой дизель бьют по Трампу и выборам в США

Выборы в Конгресс уже совсем близко, а цены на топливо бьют рекорды. Трамп договорился с Путиным о более дешевом дизеле, ослабил санкции против России и потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ. В то же время причина роста цен – его собственная война против Ирана. Получается, Трамп переиграл самого себя. Почему так происходит?

Потому что иногда нужно думать, а у Трампа с этим довольно сложно. Он начал войну с Ираном, не имея плана Б, так же как Путин начал войну против Украины и застрял там. Из-за этого мы стали свидетелями стремительного роста инфляции в Соединенных Штатах и во всем мире.

Подорожал дизель, а вместе с ней – и цены на другие товары. Из-за этого сейчас у Трампа самый низкий рейтинг популярности за всю историю американских президентов. Так или иначе, и в Европе, и в США последние пять–семь лет люди живут в условиях cost of living crisis – кризиса стоимости жизни. Все очень дорого, инфляция доминирует, а люди к этому не привыкли.

К тому же существенно возросло неравенство. Поэтому во время любых выборов главной становится тема экономики. И из-за ускорения инфляции Трамп теряет популярность.

Сейчас, в последний момент, Рубио заявил, что Трамп никого бить не собирается. Ведь есть ожидания, что 4 ноября, сразу после выборов, Трамп нанесет мощный удар по Ирану, возможно, даже ядерный. После заявления Рубио цены на нефть упали на 6%, появился определенный оптимизм. Но это мало что изменит.

Инфляция уже доминирует в разговорах и в Европе, и в США. Быстро исправить ситуацию невозможно.

Если ничего не изменится, Трамп останется президентом до января 2029 года. Что при таких темпах может произойти с экономикой США? Качество жизни уже резко ухудшилось, а разрыв между людьми колоссален. Что будет через несколько лет?

Сейчас у нас очень хрупкая ситуация на фондовом рынке. Он находится в точке наибольшей перекупленности за всю свою историю. Более крупные пузыри по концентрации роста были лишь 150 лет назад, во время пузыря американских железных дорог.

По оценкам аналитиков, ситуация сейчас очень похожа на ту, что была перед крахом "доткомовского" пузыря. Это может привести к падению фондового рынка как минимум вдвое.

Как показывает история, после таких пузырей рынок падает как минимум наполовину. А это, в свою очередь, может вызвать очень глубокий финансово-экономический кризис. Поэтому ситуация в экономике уже достаточно шаткая и неприятная для рядовых американцев и европейцев.

Хрупкость фондового рынка и рекордное количество американцев, инвестирующих в него, могут еще сильнее ударить по настроениям людей, состоянию экономики и их благосостоянию – как в США, так и во всем мире. Поэтому сейчас мы находимся на пороге потенциально очень больших экономических проблем.

Такер Карлсон накануне заявил о возможном ударе Трампа по Ирану уже 7 ноября, после выборов. Он также предположил, что впоследствии Россия нанесет удар по Украине. Как такие заявления влияют на рынки? За сутки появилось немало аналитических материалов о возможных последствиях такого сценария для мира.

Конечно, Карлсон еще и написал о том, что затем Россия нанесет удар по Украине. Я не думаю, что Такер Карлсон – это источник, которому можно доверять. Собственно, и все.

Но рынок реагирует на заявления таких людей, даже если им нельзя доверять?

Рынок реагирует, но гораздо меньше, чем на саму угрозу потенциального ядерного удара. Это заявление уже отразилось на ценах на нефть. Они росли в конце прошлой недели, но в этот понедельник существенно упали. Ведь заявление Рубио имеет гораздо больший вес для рынка, чем слова Такера Карлсона.

По оценкам и так далее, сейчас все очень похоже на ситуацию перед лопнувшим "доткомовским пузырем". Так или иначе, это может привести к падению фондового рынка как минимум вдвое.

Как обычно показывает история, после таких пузырей, когда это приводит к таким кризисам, рынок падает как минимум вдвое. А это, в свою очередь, может привести к очень глубокому финансово-экономическому кризису.

Эта уязвимость фондового рынка и то, что сейчас рекордное количество американцев вовлечено в инвестирование на фондовом рынке, может еще сильнее ударить по настроениям, по состоянию экономики, по состоянию, в принципе, благосостояния и неблагосостояния людей, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Сергей Фурса о курсе доллара, крахе криптовалют и глобальном кризисе: смотрите видео

Будет ли доллар по 50 гривен и что происходит с курсом

Несколько дней назад просыпаюсь и вижу, что все мои Telegram-каналы завалены заголовками о том, что доллар будет по 50 гривен. Давайте проанализируем, что будет с долларом, гривной и так далее?

В ближайшее время доллара по 50 гривен не будет. Будет ли он по 50? Конечно, будет. Когда это произойдет? Это может быть в конце 2027 года или где-то в середине 2028-го.

У нас гривна постепенно девальвирует на 5–10% ежегодно. И это абсолютно нормально. Во время полномасштабной войны Нацбанк позволяет гривне опускаться примерно в таком диапазоне. Поэтому в этом году ничего не произойдет.

Залогом относительной, а на самом деле стабильной ситуации на валютном рынке являются поступления западной помощи. Несмотря на некоторое волнение за последний месяц, когда мы наблюдали рекордный спрос со стороны физических лиц и рекордные расходы резервов Национальным банком, ситуация остается под контролем.

Поэтому крайне важно не лишиться этой помощи. И здесь ключевой призыв – к президенту и депутатам относительно принятия реформ. Если они будут голосовать за необходимые законы, деньги продолжат поступать в Украину, Нацбанк будет пополнять резервы и сможет сдерживать девальвацию гривны.

Опять же, пока продолжается война, рыночного курса гривны фактически не существует. 50, 100 или 150 гривен за доллар – нет какой-то рыночной цифры. Все зависит от решений Нацбанка и его способности их реализовывать.

Сейчас на столе лежит 20 миллиардов долларов, но депутаты до конца года должны проголосовать за множество законов. Все они полезны для Украины, в основном это антикоррупционные инициативы, вопросы верховенства права и создания независимых институтов. В частности, речь идет о перезагрузке ГБР.

Если депутаты проголосуют, а они в конечном итоге всегда голосуют, то мы останемся в рамках базового сценария. У Нацбанка будет достаточно резервов, и никаких скачков валютного курса не произойдет. То, что мы видели в последнее время, когда курс изменился на несколько процентов, – это не скачок, а обычное колебание. В этом нет ничего особенного.

Это украинский рефлекс – нервничать, когда гривна меняется на несколько процентов. Мы увидели, например, что впервые за несколько лет появилась существенная разница между черным, уличным курсом и межбанковским рынком.

Сегодня утром эта разница составляла почти 1,5 гривны. Так сильно эти курсы не расходились уже очень давно. И это прямое отражение вашего нервничания, когда вы просыпаетесь и думаете: "А не купить ли мне 100 долларов?"

Но кому теперь выгоден этот разрыв? Нужно ли идти на рынок к валютникам?

Нет, никуда идти не нужно. Нет причин для паники, пока у Нацбанка достаточно резервов и он контролирует ситуацию. Если депутаты вместе с Офисом Президента не наделают глупостей, то и проблем не будет.

Но этот разрыв в чью пользу? Ты сказал, что на улице курс хуже, чем на межбанке, почти на 1,5 гривны.

Доллар сильнее на улице, чем на межбанке. Это отражение определенного истерического спроса, который появился после того, как Нацбанк довольно резко изменил курс, перескочив через отметку в 45 гривен.

Почему он сделал это так резко именно сейчас – неизвестно.

Кстати, на валютном рынке Украины снова выросли курсы доллара и евро. 3 ноября официальный курс доллара подорожал на 18 копеек – до 45,53 гривны, а евро прибавил 37 копеек и стоит 51,05 гривны. В то же время на наличном рынке доллар продают почти по 47 гривен, а евро – по 52,80 гривен.

Что на самом деле происходит с экономикой России

Там, в России, просто рекордное количество банкротств. Почти 300 000 дел о банкротстве только за первое полугодие. Конечно, власти России продолжают повышать налоги, чтобы было, разумеется, на что воевать. Чем все это обернется в дальнейшем как для россиян, так и для Москвы, которая, конечно, хочет свои деньги на войну?

Никаких предпосылок для резкого экономического кризиса сейчас в России нет. Есть сползание в экономическое болото, да, постепенная деградация экономики, да, но ничто сейчас не указывает на то, что в ближайшие полгода-год в России наступит резкий, глубокий экономический кризис с банковским кризисом и так далее.

Этого сейчас нет на повестке дня.

Люди банкротятся, но людей много, часть из них банкротится. Посмотрите, ухудшается ли экономическое положение в России? Ухудшается. И собственно эти вещи о банкротстве – они являются отражением этого.

Но ухудшения могут быть совершенно разными. И такой кризис, который хотелось бы украинцам, и такой кризис, который можно назвать полноценным глубоким экономическим кризисом, сейчас пока не на повестке дня.

В Сербии лишили лицензии "Альтабанк", который после начала полномасштабной войны стал одним из финансовых каналов для россиян. Насколько серьезным ударом это может стать для российских клиентов, которые использовали Сербию для перевода денег за границу?

Ничего не знаю. Об этом я не могу судить. Не могу даже пожалеть всех "хороших россиян", которые сбежали, продали квартиры в Москве, уехали в Сербию и все деньги положили в этот банк. Поэтому мне их не жалко. А насколько этот банк был важным элементом обхода санкций, я просто не знаю.

Крах криптовалют, Binance и северокорейские хакеры

Есть еще одна интересная история, которая тоже в своем роде связана с банкротством. Там и любовь, и шпионаж, и 6 миллиардов долларов. По сообщениям СМИ, инженер криптобиржи Binance встречался с девушкой, которую называют северокорейской шпионкой. Впоследствии хакеры КНДР похитили с биржи 360 миллионов долларов за 20 минут. Bloomberg пишет, что северокорейские хакеры стали одним из главных источников доходов режима Ким Чен Ына. Насколько защищены крупнейшие криптобиржи, если доступ к одному рабочему ноутбуку может привести к таким потерям?

Это просто иллюстрация того, что биткоин – никакое не новое золото и ничего он не заменит.

Это игрушка, скам, спекулятивный актив. Когда что-то происходит, все бегут в серьезную, нормальную финансовую систему, переставая играть в независимых криптовалютников.

Из-за того, что в финансовой системе до сих пор остается много денег, напечатанных за последние 10–20 лет, раздуваются такие пузыри, как биткоин. И начинается игра в эти псевдовалюты.

Но биткоин, как и другие криптовалюты, – это история о более слабой защите и значительно меньшем регулировании, а значит, о гораздо больших рисках. Все криптовалютное сообщество хотело больше свободы – они ее получили. Но со свободой приходит ответственность. А ответственность – это большие риски.

Поэтому криптовалюта рискованна со всех сторон: и с точки зрения кибербезопасности, и с точки зрения того, придет ли добрый дядя Сэм или другой регулятор и спасет вас. Когда вы хотите быть вне системы, то сталкиваетесь один на один с северокорейскими хакерами. Особенно если вы хотите любви, а какая-то классная девушка наконец готова вам ее дать, хотя вы мечтали об этом еще с пятого класса.

Поэтому история с Binance – это еще одно напоминание о том, что криптовалюта никогда не была надежным инструментом и никогда им не станет. Это предпосылка для лопнутия этого пузыря. Не знаю, в этот раз или в следующий, но в конце концов это произойдет.

Напомним, ФБР официально возложило ответственность на Северную Корею т в масштабной кибератаке на криптобиржу Binance, в ходе которой были похищены активы на сумму 6,3 миллиарда долларов. В то же время Дональд Трамп заявил, что США еще выясняют причастность КНДР, а похищенные средства уже пытаются отмыть через DeFi-платформы и обменники.

И вопрос в том, что когда лопнет пузырь искусственного интеллекта, сам искусственный интеллект никуда не денется. Он станет большой частью будущей экономики. Фондовый рынок тоже никуда не исчезнет. А криптовалюта, если начнет падать, может обвалиться до нуля, потому что у нее нет базовой стоимости, нет ничего.

Поэтому история с Binance – это еще одно напоминание: если хотите поиграть в казино, можете это сделать, но помните, что туда можно вкладывать только те деньги, которых вам не жалко.

А хакеры вообще могли бы превратить похищенную криптовалюту в реальные деньги?

Думаю, иначе они бы этим не занимались. Так что да, бюджет Северной Кореи немного пополнился.

Приведет ли искусственный интеллект к новому финансовому кризису

Американские технологические акции пережили тяжелый октябрь. Инвесторы сомневаются, окупятся ли сотни миллиардов долларов, которые компании вкладывают в искусственный интеллект. Может ли ИИ спровоцировать мировой финансовый кризис?

Безусловно, он его начнет. И это пузырь. Так было с интернетом. Интернет никуда не делся. Сейчас мы общаемся онлайн и не представляем жизни без интернета. Но те кабели, которые кто-то прокладывал в конце 90-х или в начале 2000-х, оплатили жадные инвесторы, которые вливали деньги, деньги, деньги на фондовый рынок. Именно из-за жадности тогда и надулся пузырь доткомов.

Сейчас происходит ровно то же самое. Для любого прорыва нужна концентрация ресурсов. Жадность – это идеальный инструмент концентрации ресурсов. Сейчас раздулся пузырь с большей концентрацией, чем во время рынка доткомов.

Опять же, это не означает, что у искусственного интеллекта не будет будущего. Конечно, будет, но сейчас наблюдается огромная переоценка очень многих компаний. Они стоят очень дорого и очень активно накапливали долги, чего раньше в технологических компаниях не было.

Когда этот пузырь лопнет, никто не знает. Может ли то, что произошло на прошлой неделе и на Nasdaq, и с биткоином, и с криптовалютой, стать "черным лебедем", или это затянется еще на несколько месяцев. Точной даты, когда все это лопнет, никто назвать не может.

Но сейчас все предпосылки для лопнутия пузыря уже созданы. Пузырь раздулся до рекордных размеров, аналогов которым за всю историю цивилизованного фондового рынка – а это последние 200 лет – было не так много.

И здесь возникает вопрос: будет ли это просто лопнувший пузырь доткомов, когда фондовый рынок падает вдвое, а затем происходит восстановление? Или это будет связано с глубоким экономическим кризисом, и мы увидим повторение событий 1929 года, то есть Великой депрессии, когда фондовый рынок вообще упал на 90%.

И здесь стоит вспомнить старую поговорку с фондового рынка: акция, которая упала на 90%, – это акция, которая сначала упала на 80%, а затем еще вдвое. Поэтому ситуация неустойчива. Когда все это взорвется, я не знаю, но все предпосылки для того, чтобы мы говорили о пузыре и о том, что он скоро лопнет, уже созданы.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.