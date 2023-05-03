"Никогда там не жила": Россия выдала украинскую поэтессу за своего автора

Россияне в своем наилучшем народном духе не гнушаются воровать чужие произведения искусства. На этот раз они поместили в свой альманах стихи украинской поэтессы Ии Кивы.

Сама поэтесса подчеркнула, что никогда не сотрудничала с россиянами и не давала разрешения на публикацию своих стихов. Пока Кива планирует обращаться к правоохранителям.

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Россияне издали стихи украинской поэтессы за свои

Украинская поэтесса Ия Кива, которая находится в Эстонии, опубликовала 2 мая в своем фейсбуке публикацию о том, что российский альманах "Русскоязычная Вселенная" незаконно опубликовал ее стихи.



Россияне украли стихи украинской поэстесы / Скриншот 24 Канала.

Более того, авторы сборника поместили украинку в раздел "Россия и регионы" и "Русскоязычный Донецк", поскольку сама поэтесса родом из этого оккупированного города. Женщина впоследствии подчеркнула, что со страной-агрессоркой ее ничего не связывает.

Не училась в России и не имею там родственников, с которыми бы поддерживала общение,

– написала Кива.

Кроме того, поэтесса отметила, что никто не спрашивал ее разрешения на публикацию стихов, поэтому сейчас она хочет обратиться в эстонскую полицию с иском. Она видит в таких действиях "политическую составляющую" и просит россиян "убрать ее имя с этого сайта".

Пропагандистский альманах не впервые ворует стихи украинцев

Составитель российского альманаха Алексей Рацевич не стесняется воровать стихи украинских поэтов из временно оккупированных регионов нашей страны. О воровстве своих текстов заявили и украинские литераторы Павел Гольдин и Элина Свенцицкая.



Россиянин украл стихи украинских поэтов / Скриншот 24 Канала

Они планируют привлечь мужчину к ответственности и заявили, что никогда не признают Донецк русским. Авторы также попросили убрать их стихи с сайта.



Россиянина хотят привлечь к ответственности / Скриншот 24 Канала

Россияне обманывают украинцев на временно оккупированных территориях

В конце апреля 2023 года в оккупированном Мелитополе россияне раздали пропагандистские газеты, в которых пытается приуменьшить готовность Украины к контрнаступлению.

При этом российская пропаганда сама противоречит себе. В той же газете они жалуются, что НАТО продолжает передавать оружие нашей стране.

Также в газете есть публикации о том, как Россия якобы стремится "заботиться" о жителях оккупированных территорий. Среди прочего, говорится о 6 стационарных лагерях.

Альманах публикует русскоязычные стихи авторов со всего мира. Туда незаконно попали и российские, и белорусские и украинские поэты. Такие действия являются нарушением интеллектуального и авторского права и могут принести достаточно сильное наказание.