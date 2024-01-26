Представитель ГУР МО Андрей Юсов пообщался с журналистами по поводу падения Ил-76 под Белгородом. В частности, разведчик высказался по поводу бездоказательных обвинений Украины со стороны страны-агрессорки.

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Что говорит разведка

Журналисты спросили Юсова, какая позиция ГУР "насчет того, стреляли ли ми по Ил-76, или мы не стреляли по нему".

С того, что мы можем обнародовать: у нас нет подтвержденной информации о выстрелах и поражении данного объекта. Сейчас можем сказать только вещи, которые раньше озвучивались, а именно: режим тишины на месте проведения обмена был обеспечен,

– объяснил разведчик.

По его словам, поскольку Россия не сообщала о транспортировке наших пленных военным самолетом в Белгород, то режим тишины не распространялся на этот город.

Далее уже появляются обстоятельства, нуждающихся в изучении. Да, над Белгородом в этот день работали в частности украинские разведывательные беспилотники, есть информация о том, что против наших БПЛА работали системы ПВО врага,

– сказал представитель ГУР.

Он назвал Белгородскую область одним из наиболее насыщенных регионов России средствами ПВО и ПРО, а также ПЗРК.

Мы можем анализировать, а как вообще могли оказаться военнопленные в военном самолете? Ибо речь идет именно о военном самолете, вооруженный зенитной пушкой, стоящий на службе военно-космических сил Российской Федерации,

– отметил Юсов.

Как объяснил разведчик, Украина потому и настаивает на проведении международного расследования, чтобы выяснить все эти обстоятельства и события, происходящие в непосредственной близости с боевыми действиями.

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