Представитель ГУР МО Андрей Юсов пообщался с журналистами по поводу падения Ил-76 под Белгородом. В частности, разведчик высказался по поводу бездоказательных обвинений Украины со стороны страны-агрессорки.
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Что говорит разведка
Журналисты спросили Юсова, какая позиция ГУР "насчет того, стреляли ли ми по Ил-76, или мы не стреляли по нему".
С того, что мы можем обнародовать: у нас нет подтвержденной информации о выстрелах и поражении данного объекта. Сейчас можем сказать только вещи, которые раньше озвучивались, а именно: режим тишины на месте проведения обмена был обеспечен,
– объяснил разведчик.
По его словам, поскольку Россия не сообщала о транспортировке наших пленных военным самолетом в Белгород, то режим тишины не распространялся на этот город.
Далее уже появляются обстоятельства, нуждающихся в изучении. Да, над Белгородом в этот день работали в частности украинские разведывательные беспилотники, есть информация о том, что против наших БПЛА работали системы ПВО врага,
– сказал представитель ГУР.
Он назвал Белгородскую область одним из наиболее насыщенных регионов России средствами ПВО и ПРО, а также ПЗРК.
Мы можем анализировать, а как вообще могли оказаться военнопленные в военном самолете? Ибо речь идет именно о военном самолете, вооруженный зенитной пушкой, стоящий на службе военно-космических сил Российской Федерации,
– отметил Юсов.
Как объяснил разведчик, Украина потому и настаивает на проведении международного расследования, чтобы выяснить все эти обстоятельства и события, происходящие в непосредственной близости с боевыми действиями.
Другие заявления Юсова о ситуации с Ил-76
- Представитель ГУР МО недавно заявлял, что в день падения Ил-76 был запланирован обмен военнопленными между Россией и Украиной Он должен был стать одним из самых больших за время войны.
- Кремлевские пропагандисты пытались переложить на нашу страну ответственность за падение Ил-76. Еще они заявили, что на борту российского военно-транспортного самолета якобы находились наши пленные. Юсов заметил, что Москва не предоставила никаких доказательств этого.
- Также разведчик сообщил, что россияне использовали именно этот Ил-76 для поставки в Белгородскую область ракет. В частности, речь идет по С-300 и С-400, которыми оккупанты били по Харьковщине и ее областному центру.