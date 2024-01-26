Представник ГУР МО Андрій Юсов поспілкувався з журналістами щодо падіння Іл-76 під Бєлгородом. Зокрема розвідник висловився щодо бездоказових звинувачень України з боку країни-агресорки.
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Що каже розвідка
Журналісти запитали Юсова, яка позиція ГУР "щодо того, чи ми стріляли по Іл-76, чи ми не стріляли по ньому".
З того, що ми можемо оприлюднювати: у нас немає підтвердженої інформації про постріли та ураження даного об'єкта. Зараз можемо сказати лише речі, які раніше озвучувались, а саме: режим тиші на місці проведення обміну був забезпечений,
– пояснив розвідник.
За його словами, оскільки Росія не повідомляла про транспортування наших полонених військовим літаком у Бєлгород, то режим тиші не розповсюджувався на це місто.
Далі вже з’являються обставини, які потребують вивчення. Так, над Бєлгородом у цей день працювали зокрема українські розвідувальні безпілотники, є інформація про те, що проти наших БпЛА працювали системи ППО ворога,
– сказав представник ГУР.
Він назвав Бєлгородську область одним із найбільш насичених регіонів Росії засобами ППО та ПРО, а також ПЗРК.
Ми можемо аналізувати, а як узагалі могли опинитися військовополонені у військовому літаку? Бо йдеться саме про військовий літак, озброєний зенітною гарматою, який стоїть на службі військово-космічних сил Російської Федерації,
– зазначив Юсов.
Як пояснив розвідник, Україна тому й наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб з’ясувати всі ці обставини та події, які відбуваються в безпосередній близькості з бойовими діями.
Інші заяви Юсова щодо ситуації з Іл-76
- Представник ГУР МО нещодавно заявляв, що у день падіння Іл-76 був запланований обмін військовополоненими між Росією та Україною. Він мав стати одним з найбільших за час війни.
- Кремлівські пропагандисти намагалися перекласти на нашу країну відповідальність за падіння Іл-76. Ще вони заявили, що на борту російського військово-транспортного літака нібито перебували наші полонені. Юсов зауважив, що Москва не надала жодних доказів цього.
- Також розвідник повідомив, що росіяни використовували саме цей Іл-76 для постачання у Бєлгородську область ракет. Зокрема мова йде по С-300 та С-400, якими окупанти били по Харківщині та її обласному центру.