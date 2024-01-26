Представник ГУР МО Андрій Юсов поспілкувався з журналістами щодо падіння Іл-76 під Бєлгородом. Зокрема розвідник висловився щодо бездоказових звинувачень України з боку країни-агресорки.

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Що каже розвідка

Журналісти запитали Юсова, яка позиція ГУР "щодо того, чи ми стріляли по Іл-76, чи ми не стріляли по ньому".

З того, що ми можемо оприлюднювати: у нас немає підтвердженої інформації про постріли та ураження даного об'єкта. Зараз можемо сказати лише речі, які раніше озвучувались, а саме: режим тиші на місці проведення обміну був забезпечений,

– пояснив розвідник.

За його словами, оскільки Росія не повідомляла про транспортування наших полонених військовим літаком у Бєлгород, то режим тиші не розповсюджувався на це місто.

Далі вже з’являються обставини, які потребують вивчення. Так, над Бєлгородом у цей день працювали зокрема українські розвідувальні безпілотники, є інформація про те, що проти наших БпЛА працювали системи ППО ворога,

– сказав представник ГУР.

Він назвав Бєлгородську область одним із найбільш насичених регіонів Росії засобами ППО та ПРО, а також ПЗРК.

Ми можемо аналізувати, а як узагалі могли опинитися військовополонені у військовому літаку? Бо йдеться саме про військовий літак, озброєний зенітною гарматою, який стоїть на службі військово-космічних сил Російської Федерації,

– зазначив Юсов.

Як пояснив розвідник, Україна тому й наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб з’ясувати всі ці обставини та події, які відбуваються в безпосередній близькості з бойовими діями.

Інші заяви Юсова щодо ситуації з Іл-76