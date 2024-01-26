Так и не состоявшийся обмен: Юсов объяснил, известно ли что-то об украинских военнопленных
Недавно под Белгородом упал военно-транспортный самолет Ил-76, после чего Россия использовала этот инцидент в своей информационной кампании против Украины. В день крушения должен был произойти обмен пленными.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона обсудил с ведущими ситуацию насчет падения Ил-76 в Белгородской области. Разведчика спросили о месте нахождения украинских военнопленных, передает 24 Канал.
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Что сказал Юсов
Представитель ГУР подчеркнул, что такая информация должна быть публичной. Данные должны передаваться Россией и Международным комитетом Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья военнопленных и условия обращения с ними.
Как известно, на данном этапе такой информации в Международный комитет Красного Креста передано не было,
– заявил Юсов.
Он также отметил, что в настоящее время ООН не может определить, находились ли на борту Ил-76 наши люди и что именно произошло с этим самолетом. По его словам, Россия фактически отвергла идею международного расследования с участием третьих стран и представителей ООН. Это свидетельствует о том, что оккупантам есть что скрывать.
Другие заявления Юсова о наших пленных
- Представитель ГУР заявил, что 24 января должен был состояться 50-й юбилейный обмен. Он мог стать одним из самых больших во время российско-украинской войны.
- Также Юсов высказался по поводу версии Кремля. Он подчеркнул, что Москва не предоставила никаких доказательств того, что на борту Ил-76 якобы были наши военнопленные.
- Кроме этого, разведчик подчеркнул, что ГУР не будет комментировать "списки военнопленных", которые показали захватчики. Он обратил внимание на тот факт, что это сделали кремлевские пропагандисты, а не официальные представители соответствующих российских ведомств.