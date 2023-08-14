В частности, во время пребывания в плену мужчине ампутировали две руки. Это произошло потому, что Михальчук вовремя не оказали медицинскую помощь.

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Как военный попал в плен

Журналисты рассказали, что Илья Михальчук проходил срочную службу в украинской армии в 2004 году. Уже после революции достоинства он присоединился к одному из добровольческих подразделений ВСУ в 2015-2017 годах.

После начала полномасштабной войны России против нашего государства его призвали в декабре 2022 года. Боец присоединился к рядам 67 отдельной механизированной бригады, созданной на базе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".



Илья Михальчук воевал под Бахмутом / Фото The Washington Post

Уже в конце февраля 2023 г. подразделение Михальчука выполняло важную задачу под Бахмутом. Тогда Михальчук получил ранение после того, как в его машину попала вражеская ракета.

Военный получил травмы рук, и пытался перетащить их жгутами, чтобы выбраться из пылающего автомобиля. Но вагнеровцы напали на него и выстрелили ему в ноги, после чего взяли мужчину в плен.

Михальчук был уверен, что боевики ПИК "Вагнера" сразу его расстреляют, потому что они ненавидят бойцов, хоть как-то связанных с "Правым сектором", из-за негативной риторики российской пропаганды.

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Далее украинский военный рассказал, что вагнеровцы сняли с него жгуты и заменили их резиновыми трубками, завязав так туго, что их невозможно было ослабить. После этого Михальчука перевезли на временно оккупированную территорию нашего государства, где он умолял ампутировать ему правую руку.



Илье Михальчуку ампутировали две руки в плену / Фото The Washington Post

Однако бойцы ЧВК "Вагнера" отказались это делать. Зато украинца поместили в плохо проветриваемый темный подвал.

Михальчук считает, что его левую руку еще можно было спасти, но из-за резиновых трубок она почернела. До сих пор вагнеровцы не оказывали ему медицинскую помощь, а содержали несколько часов, проводя свой "допрос".

После этого военного усыпили, а когда военный очнулся, то обе его руки ампутировали. Но Михальчуку не наложили швы, а просто перевязали раны жгутами.

Кроме этого, вагнеровцы продолжали допрашивать военного, а когда он терял сознание, то вводили в его тело неизвестное вещество, чтобы он не засыпал. Также захватчики насмехались над ампутированными конечностями, говоря, что военный никогда больше не будет воевать.

Они пытались заставить нас поверить, что мы не можем доверять друг другу. Что это была ситуация "убей или будь убитым. Они просто играли с нами, как кот играет с мышкой – когда он ловит ее, прежде чем убить,

– сказал Михальчук.

Боец также вспомнил, что вагнеровцы больше уважения проявляли к военным, кто попал в плен не сам, одновременно злорадовавшись с тех, кто решил уйти в плен самостоятельно.



Илья Михальчук учится пользоваться протезами в США / Фото The Washington Post

После 45 дней в плену у вагнеровцев Михальчука уволили и обменяли в апреле 2023 года. Сейчас он проходит реабилитацию в США, где ему установили протезы компании, специализирующиеся на лечении потерявших конечности военных.

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