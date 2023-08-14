Зокрема, під час перебування у полоні чоловікові ампутували дві руки. Це сталося через те, що Михальчук вчасно не надали медичну допомогу.

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Як військовий потрапив у полон

Журналісти розповіли, що Ілля Михальчук проходив строкову службу в українській армії у 2004 році. Вже після Революції гідності він приєднався до одного з добровольчих підрозділів ЗСУ у 2015 – 2017 роках.

Вже після початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави його призвали в грудні 2022 року. Боєць приєднався до лав 67 окремої механізованої бригади, що створили на базі Добровольчого Українського Корпуса "Правий сектор".



Ілля Михальчук воював під Бахмутом / Фото The Washington Post

Вже наприкінці лютого 2023 року підрозділ Михальчука виконував важливе завдання під Бахмутом. Тоді Михальчук отримав поранення після того, як у його машину влучила ворожа ракета.

Військовий отримав травми рук, і намагався перетягнути їх джгутами, щоб вибратися з автівки, що палала. Але вагнерівці напали на нього і вистрілили йому в ноги, після чого взяли чоловіка в полон.

Михальчук був впевнений, що бойовики ПВК "Вагнера" одразу його розстріляють, тому що вони ненавидять бійців, які хоч якось були пов'язані з "Правим сектором", через негативну риторику російської пропаганди.

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Далі український військовий розповів, що вагнерівці зняли з нього джгути nf замінили їх гумовими трубками, зав'язавши так туго, що їх неможливо було послабити. Після цього Михальчука перевезли на тимчасово окуповану територію нашої держави, де він благав ампутувати йому праву руку.



Іллі Михальчуку ампутували дві руки у полоні / Фото The Washington Post

Однак бійці ПВК "Вагнера" відмовилися це робити. Натомість українця помістили в темний підвал, що погано провітрювався.

Михальчук вважає, що його ліву руку ще можна було врятувати, але через гумові трубки вона почорніла. Та досі вагнерівці не надавали йому медичну допомогу, а утримували кілька годин, проводячи свій "допит".

Після цього військового приспали, а коли військовий прийшов до тями, то обидві його руки ампутували. Але Михальчуку не наклали шви, а просто перев'язали рани джгутами.

Крім цього, вагнерівці продовжували допитувати військового, а коли він непритомнів, то вводили в його тіло невідому речовину, щоб він не засинав. Також загарбники насміхалися з ампутованих кінцівок, казавши, що військовий ніколи більше не воюватиме.

Вони намагалися змусити нас повірити, що ми не можемо довіряти один одному, і що це була ситуація "вбий або будь убитим. Вони просто гралися з нами, як кіт грається з мишкою – коли він ловить її, перш ніж вбити,

– сказав Михальчук.

Боєць також пригадав, що вагнерівці більше поваги виявляли до тих військових, хто потрапив у полон не сам, водночас зловтішавшися з тих, хто вирішив піти у полон самостійно.



Ілля Михальчук вчиться користуватися протезами у США / Фото The Washington Post

Після 45 днів у полоні у вагнерівців Михальчука звільнили та обміняли у квітні 2023 року. Наразі він проходить реабілітацію у США, де йому встановили протези компанії, що спеціалізуються на лікуванні військових, що втратили кінцівки.

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